€uro am Sonntag

von Jörg Lang, Euro am Sonntag



Er hat die kurz vor der Pleite stehenden österreichischen Firmen Gericom und S & T zusammengeführt. Die Firma floriert, die Aktie hat, seit der agile Manager das Zepter schwingt, um 350 Prozent zugelegt. Im Oktober hat sich S & T nun bei der Elektronikfirma Kontron mit einer Beteiligung von knapp unter 30 Prozent eingekauft und Niederhauser hat den Vorstandsvorsitz neben seiner Rolle bei S & T übernommen. Ob es ihm erneut gelingt, Buffetts These zu widerlegen, ist eine der spannendsten Geschichten, die das Nebenwertesegment 2017 zu bieten hat. Denn: Zwischen 2002 und 2007 war der gebürtige Österreicher schon einmal Vorstand bei Kontron. Der Wert der Aktie hat sich in dieser Zeit vervielfacht.

Als Niederhauser im Streit ging, war der Hersteller von Kleinstrechnern über 700 Millionen Euro wert. Davon sind heute nur noch 160 Millionen Euro übrig. Kontron musste in den vergangenen Jahren einige Managementteams verkraften. Die Trendwende brachte keines. Das Unternehmen schreibt seit mehr als drei Jahren rote Zahlen. Und das gilt auch für 2016. Weil die Kostenbasis für 2017 niedrig ist, kann schon ein kleiner Anstieg der Erlöse zu positiven Ertragszahlen führen.. Die Tochter des weltgrößten Elektronikherstellers Hon Hai Precision Industry ist bei S & T mit mehr als 29 Prozent eingestiegen und hat so den Kauf des Kontron-Anteils finanziert. Die Strategie von Niederhauser sieht kein Übernahmeangebot vor. Kontron soll mit S & T verschmolzen werden., muss das Austauschverhältnis stimmen. Dass Kontron in Relation zu S & T Aufwertungspotenzial haben könnte, zeigt schon die Tatsache, dass S & T beim Einstieg gut 20 Prozent mehr als den aktuellen Aktienkurs gezahlt hat.

Bildquellen: Kontron, Kontron AG