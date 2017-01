Euro am Sonntag-Mailbox: Fusion Agrium/Potash: Was müssen Aktionäre beachten? | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Markus Hinterberger, €uro am Sonntag



Die beiden kanadischen Agrarunternehmen ­Agrium (ISIN: CA0089161081) und Potash (ISIN: CA73755L1076) haben einer Fusion zugestimmt. Ich habe Potash-Aktien im Depot. Was bedeutet das steuerlich für mich?

: Laut der Investor-Relations- Abteilung von Potash sollen beide Unternehmen in eine neue Gesellschaft eingebracht werden. Pot­ash-Aktionäre bekommen infolgedessen für eine Potash-Aktie 0,4 Aktien des neuen Unternehmens. Ausländische Anteilseigner sollen keine Steuer zahlen müssen.Noch gibt es vom WM-Datenservice - das Unternehmen ordnet für deutsche Depotbanken Kapitalmaßnahmen steuerlich ein - keine Stellungnahme zur Fusion, aber folgender Weg ist wahrscheinlich: Nach der sogenannten Fußstapfen-­Theorie müssten die neuen Aktien an die Stelle der ursprünglichen Papiere treten. Das hätte den Vorteil, dass Sie diese, sofern Sie die Altaktien vor 2009 gekauft haben, steuerfrei veräußern können. Haben Sie die ursprünglichen Aktien nach 2009 erworben, unterliegen eventuelle Gewinne beim Verkauf der neuen Aktien der Kapitalertragsteuer beziehungsweise können Verluste geltend gemacht werden.Ihre Depotbank wird für die Berechnung von Gewinnen oder Verlusten wahrscheinlich den Kurs der neuen Papiere an dem Tag annehmen, an dem Sie diese ins Depot gebucht bekommen. Um dann in der Steuererklärung den ursprünglichen Anschaffungspreis ansetzen zu können, bräuchten Sie von Ihrer Depotbank einen Nachweis über den Kauf der ursprünglichen Aktie. Sollte Ihnen das Prozedere zu unsicher sein und sollte es sich in irgendeiner Form für Sie lohnen, können Sie auch die Potash-Aktien, noch bevor Ihnen die neuen Aktien eingebucht werden, veräußern und anschließend die neuen Aktien kaufen.

Bildquellen: Potash