: Unseres Wissens nach verlangen die meisten Onlinebroker Gebühren zwischen zehn Euro ( Comdirect Bank S-Broker , NIBC) und 20 Euro (Onvista Bank, Wüstenrot direct). Bei der Consorsbank findet sich im Preis-Leistungs-Verzeichnis der generelle Hinweis auf eine Gebühr von 19,95 Euro bei Rückforderungen ausländischer Quellensteuer. Dagegen gibt es bei der ING-DiBa den Schweizer Tax Voucher kostenlos.Jedoch greift eine solche isolierte Betrachtung des Schweizer Tax Vouchers unseres Erachtens womöglich zu kurz. Sollte ein Anleger nämlich nicht nur Schweizer Aktien, sondern auch weitere ausländische Papiere halten, so ist die Quellensteuerrückforderung auch bei der ING-DiBa nicht immer kostenlos: Bei französischen Aktien verlangt sie für jeden Antrag auf Quellensteuererstattung 50 Euro, die Targo-Bank 45,70 Euro. S-Broker will 92,20 Euro, Comdirect 20 Euro, Maxblue bearbeitet französische Erstattungsanträge hingegen unseres Wissens kostenlos, andere Broker dagegen überhaupt nicht.Hinzu kommen dann aber nochmals Gebühren der Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Clearstream in Höhe von meist 71,40 Euro je Dividendengutschrift, auf welche die deutsche Depotbank keinen Einfluss hat. Bei Quellensteuererstattungen von Wertpapieren aus anderen Ländern sieht die Situation wieder komplett anders aus.