Euro am Sonntag-Meinung: ETFs: Warum Smart Beta so groß in Mode ist | Nachricht | finanzen.net

Das Jahr, in dem "Smart Beta" seinen Durchbruch hatte, war 2016. In den USA gibt es inzwischen mehr Smart-Beta-ETFs als Large-Cap-Aktien. Die zunehmende Verfügbarkeit von kostengünstigen, transparenten und auf Algorithmen basierten Handelsstrategien verwandelt die Anlagelandschaft dauerhaft. Die Natur von "Alpha", dieser famosen, über die Benchmark hinausgehenden Rendite, die man bisher dem Geschick des Fondsmanagers zuschrieb, wird insgesamt infrage gestellt.Wir stellen wiederum infrage, ob die Zukunft wirklich von Smart-Beta-Produkten beherrscht sein wird. Stattdessen sehen wir in dieser Innovation eher eine Palette neuer Hilfsmittel für aktive Manager, mit denen sie bessere Anlageergebnisse für ihre Kunden erzielen können.

Demokratisierung von Wissen über die Geldanlage

Die zunehmende Verbreitung von Smart Beta ist letztendlich eine Demokratisierung von Wissen über die Geldanlage. Sie bietet einen günstigen Zugang zu ­etablierten Strategien wie "Value" und "Small Cap". Sie entmystifiziert verbreitete Hedgefondsstrategien und bietet die zugrunde liegenden Renditefaktoren zu einem Bruchteil der Kosten. Sie eröffnet Privatanlegern Zugang zu Anlageprodukten, die auf dem neuesten Stand der akademischen Forschung basieren. Dieser Wandel ist einem breiteren Zugang zu Technologie, Daten und Know-how zu verdanken. Die Finanzwelt beschäftigt zahllose quantitative Analysten. So wird es immer einfacher, eine ­Erkenntnis aus der Finanzmarktforschung in einen Handelsalgorithmus umzusetzen.



Es gibt im Prinzip drei Renditequellen, auf die Smart-Beta-Anleger abzielen. Zunächst Risikoprämien; sie belohnen den Investor für die Übernahme ­höherer Risiken. So sollten kleinere Unternehmen zum Beispiel höhere Ren­diten liefern, da sie von Natur aus ris­kanter sind.

Ein zusätzliches Renditepotenzial bieten menschliche Verhaltensmuster. Momentum-Strategien, also auf der Kurs­dynamik basierende Anlagen, machen sich die Tatsache zunutze, dass Anleger tendenziell dort investieren, wo vor Kurzem Erfolge erzielt wurden, und dass sie schwache Positionen nur zögerlich abstoßen.Und schließlich verursacht die Zusammensetzung der Marktteilnehmer Verzerrungen, die Anleger ausnutzen können. So haben zum Beispiel Anlagen in sogenannte "Fallen Angels", also Anleihen, die unter Investment Grade herabgestuft wurden, attraktive Renditen geliefert. Die Anlageregeln von an Benchmarks gebundenen Anlegern zwingen diese nämlich zum Verkauf dieser Anleihen unabhängig von ihrer Bewertung; Anleger, die keinen der­artigen Beschränkungen unterliegen, können dies ausnutzen., sind zwar ein echter Fortschritt im Fondsmanagement, leider fehlt es den zahlreichen Produkten, die basierend auf solchen Überlegungen nunmehr auf den Markt strömen, aber an Warnhinweisen. Denn die Praxis kann nicht immer mit der Theorie Schritt halten; die sechs ­folgenden Fallstricke mögen dies illus­trieren.1. Trotz umfangreicher akademischer Forschung gibt es nur wenige überzeugende und klare Erklärungen für die ­sogenannten Faktoren, die Smart-Beta-Fonds anvisieren. Daher bieten die Anbieter eine breite Palette an Produkten an, die auf denselben Faktoren basieren, jedoch mit sehr unterschiedlichen Strategien. Die Auswahl erfolgt häufig mit Blick auf die Vergangenheit. Die Prämie für "Value" kann zum Beispiel anhand von zahlreichen verschiedenen Wertkennzahlen bestimmt werden. Dies führt zu einer Vielzahl von Produkten, die jeweils verschiedene Algorithmen verwenden, unterschiedlich investieren und unterschiedliche Renditen erzielen, obwohl sie alle auf die mit Value-Anlagen verbundene Risikoprämie abzielen.

Menschliche Neigungen und statistische Verzerrungen

2. Fast alle Produkte werden mit einer attraktiven simulierten Performance verkauft, die tatsächliche Wertentwicklung ist jedoch häufig weitaus weniger beeindruckend. Menschliche Neigungen und statistische Verzerrungen wirken zusammen und lassen simulierte Smart-Beta-Strategien oft attraktiver aussehen, als sie sind. Da unsere gesamte Branche versucht, in historischen Daten Muster aufzudecken, muss mit zahlreichen Irrläufern gerechnet werden.



Eine Studie mit 215 Smart-Beta-Strategien ergab, dass im Back Testing (das heißt vor einer tatsächlichen Anlage) das Verhältnis des Ertrags zum Risiko un­gefähr dem Doppelten des Aktienmarkts in der jeweiligen Periode entsprach, dass dieses Verhältnis im Live- Betrieb jedoch auf die Hälfte des Werts für den Aktienmarkt zurückging.



3. Smart-Beta-Strategien sind aktive Strategien, deren Umsetzung recht teuer sein kann. In der Tat muss bei manchen von ihnen ein erheblicher Teil des Portfolios monatlich ge- und verkauft werden. Dies verursacht hohe Transaktionskosten und starke Auswirkungen auf den Markt.



4. Transparente, regelbasierte Handelssysteme sind anfällig für Front Running. Die Anlageströme werden ab­sehbar, da viele Anleger gleichzeitig Neugewichtungen vornehmen. Dies bietet Spekulanten die Möglichkeit, diese Anlageströme vorwegzunehmen und davon zu profitieren.



5. Hohe Zuflüsse in diese Produkte deuten darauf hin, dass Smart-Beta- Strategien Opfer ihres eigenen Erfolgs werden könnten. Bei Aktienwerten mit geringer Volatilität ("Low Volatility"), einer der beliebtesten Strategien, scheint dies bereits der Fall zu sein. Die Bewertungen der Aktien, die in diese Strategie eingehen, wurden weit über ihre historischen Normalwerte hinaus in die Höhe getrieben.

An der Fundamentalanalyse kommt kein Investor vorbei

6. Letztendlich sind diese Strategien ­lediglich eine andere Version aktiven Managements. Die Handelsentscheidungen werden zwar von einem Algorithmus getroffen, es handelt sich jedoch im Grunde um dieselben Entscheidungen, die auch ein aktiver Manager treffen würde. Insgesamt müssen sich die Risiken im Verhältnis zur Benchmark ausgleichen, und es besteht kein Grund für die Annahme, dass Smart-Beta-Algorithmen bessere Ergebnisse erzielen können, selbst mit niedrigeren Kosten.



So ist es am Ende schlichtweg nicht realistisch, davon auszugehen, dass eine systematische Strategie langfristig und konsistent bessere Ergebnisse erzielen wird. Zyklen unterscheiden sich, und ein erfolgreiches Navigieren durch zyklische Entwicklungen erfordert ein tiefgreifendes Verständnis des jewei­ligen wirtschaftlichen Umfelds und der Eigenheiten verschiedener Investments.



Multi-Asset-Anleger müssen Smart- Beta-Strategien also vor allem nicht ­statisch, sondern dynamisch einsetzen und damit den eben beschriebenen ­Zyklen und Phänomenen Rechnung ­tragen. Dies erfordert jedoch Funda­mentalanalyse - wie beim aktiven Investieren auch.



Kurzvita

Arne Staal

Anlagestratege bei Standard Life Investments

Arne Staal (40) verantwortet im 30-köpfigen Multi-Asset-Team von Standard Life Investments die quantitativ ausgerichteten Strategien. Der gebürtige Holländer hat 2006 an der renommierten Kellogg School of Management in Chicago promoviert und zuvor in Groningen (Niederlande) einen Master in Volks- und Betriebswirtschaft ­erworben. Er begann seine Karriere als ­Analyst bei Lehman Brothers in New York. Zuvor war er bei BlackRock Head of Research and Product Innovation für das ETF Geschäft.

