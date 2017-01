Euro am Sonntag-Meinung: Globalisierung - und zurück? | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Der Anteil des Welthandels am Bruttoinlandsprodukt der USA verharrt weiterhin knapp unter 60 Prozent, ausländische Direktinvestitionen sind von ihrem Höchstwert von 1,9 Billionen US-Dollar (2007) auf 1,2 Billionen US-Dollar (2014) zurückgegangen. Die Globalisierung, einst das wichtigste außenpolitische Projekt der USA und des Westens, verliert in Industrieländern zunehmend an Rückhalt.

Wirklich überraschend ist die nachlassende Unterstützung für die Globalisierung nicht, schließlich haben keineswegs alle in gleicher Weise von den Vorteilen der Liberalisierung des Welthandels profitiert. Die Arbeiterklasse und die untere Mittelschicht der Industrieländer beispielsweise haben an dem Wachstum der letzten 20 Jahre kaum teilgenommen. Trumps Wahlsieg verdeutlicht noch einmal, wie groß die Ablehnung in der Bevölkerung mittlerweile ist und wie wenig selbstverständlich oder unausweichlich Freihandel und integrierte Volkswirtschaften sind. Beide sind das Ergebnis politischer Entscheidungen, und wenn diese keinen Rückhalt mehr haben, kehrt sich auch die Globalisierung um.tatsächlich etwas zugenommen - jedoch bleiben deren globale Auswirkungen begrenzt. Zudem werden mögliche Vorteile durch viele kleinere politische Maßnahmen und Gesetze, mit denen Regierungen ihre eigenen Produzenten vor ausländischer Konkurrenz schützen, mehr als aufgewogen. So rechnet zum Beispiel der Internationale Währungsfonds vor, dass die Anzahl an Waren, die weltweit temporären Handelsbeschränkungen unterliegen, mit rund 2,5 Prozent einen Höchststand erreicht hat.Kern des Problems bildet der Ausgleich dreier Kräfte - Demokratie, nationale Souveränität und wirtschaftliche Integration -, die nach Ansicht von Professor Dani Rodrik von der Harvard University unvereinbar sind. Wir können immer nur zwei, jedoch niemals alle drei dieser Kräfte gleichzeitig und in vollem Umfang miteinander kombinieren. Rodrik nennt es das "Unmöglichkeitstheorem" der Weltwirtschaft.sind entsprechend groß: Ein Großteil der Bevölkerung ist niemals in den Genuss ihrer Vorteile gekommen. Außerdem gerät die wirtschaftliche Integration an Grenzen, wenn wir unsere Demokratie und nationale Souveränität schützen wollen. Möglicherweise hat die Globalisierung in ihrer heutigen Form ihre maximale, noch mit dem Erhalt demokratischer Nationalstaaten vereinbare Ausdehnung erreicht. Ein solcher Wandel würde jedoch auch unsere Gesellschaften und ihre Funktionsweise drastisch verändern. Eine Umkehr der Globalisierung mag insofern das richtige Gegenmittel sein, was jedoch nicht bedeutet, dass der Patient sie auch schmackhaft finden wird.Da Welthandel und Wirtschaftswachstum nachweislich eng miteinander verknüpft sind, würde eine solche Schubumkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unseren Wachstumsmotor abwürgen. Ein sehr gutes Beispiel liefern Ost- und Westdeutschland vor der Wiedervereinigung. Während Westdeutschland als globaler Produktionsstandort boomte, ruinierte der Osten seine Wirtschaft hinter geschlossenen Grenzen.Bei schwächerem Wachstum ginge auch der Gleichgewichtszinssatz, also der Zinssatz bei Vollbeschäftigung und stabiler Inflation, zurück, da bei sinkender Nachfrage nach Investitionskapital auch der Wettbewerb um dieses Kapital abnehmen und die Zinsen infolge dessen sinken würden. Dies gilt jedoch nur für die langfristigen Zinssätze. Kurzfristige Zinsen könnten hingegen sogar schneller steigen und so zu einem Ausverkauf von kurzfristigen Laufzeiten am Rentenmarkt führen.Zudem kämen auch die Verbraucherpreise unter Druck und dürften steigen. Denn bei einem Zerfall der Globalisierung stiege die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer in Industrieländern, die nicht mehr mit den niedrigen Löhnen aus Entwicklungsländern konkurrieren müssten. Diese auf den ersten Blick erfreulichen Aussichten für Arbeitnehmer dürften allerdings die Zentralbanken dazu veranlassen, auf höhere Arbeitslosigkeit zu drängen, damit das Lohnwachstum ihr Inflationsziel nicht übersteigt. Unterm Strich könnten eben jene Befürworter einer Deglobalisierung, die ihre Arbeitsplätze schützen und Lohnerhöhungen durchsetzen wollen, am Ende zu den Verlierern gehören.Ihr Ende könnte aber genau die treffen, die am meisten von ihr enttäuscht waren. Auch im kommenden Jahr ist nicht mit einer Wunderlösung zu rechnen, die gleichzeitig akzeptabel und effektiv ist. In der Zwischenzeit werden wir die weitere Entwicklung sehr genau beobachten, denn als Investor lässt sich dieses Problem nicht einfach ignorieren.

