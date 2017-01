Euro am Sonntag-Meinung: Investieren: Disruption nutzen statt bekämpfen! | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Martin Gilbert, Gastautor von Euro am Sonntag



Die Revolution der Industrie 4.0 zeichnet sich durch eine enorme Zunahme der IT-Prozessorleistung sowie der Speicherkapazität und der Internetkonnektivität aus, wie wir sie zurzeit erleben. Die Einführung des iPhone von Apple, die genau in diesem Monat vor zehn Jahren angekündigt wurde, ist ein klassisches Beispiel einer disruptiven Technologie. Sie zerschlug Nokias Marktherrschaft im Mobiltelefonbereich und gilt als Geburtsstunde des ersten Smartphones, das diese Bezeichnung auch verdient. Dennoch braucht es für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens mehr als eine einzelne disruptive Erfindung wie die des iPhone. Um im Rahmen dieser neuen Revolution zu bestehen, müssen Firmen ihr Geschäft laufend weiterentwickeln.

Onlinetechnologie erweitert die klassischen Angebote

Kurzvita

Martin Gilbert

CEO von Aberdeen Asset Management

Apple selbst könnte kein besseres Beispiel dafür liefern. Es gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, doch sein Erfolg baut nicht nur auf einem Produkt auf. Mit dem iPod, der vor dem iPhone entstanden ist, erfand Apple den privaten Audiomarkt neu. Später revolutionierte Apple mit iTunes den Kauf von Musiktiteln. Darüber hinaus schuf Apple einen Markt für Dinge, von denen man nicht wusste, dass man sie brauchte. Obwohl das Unternehmen nicht das erste war, das über Apps nachdachte, erfand es mit der Einführung des App Stores im Jahr 2008 den Markt neu. Heute führt der App Store rund zwei Millionen Apps. Das iPad wurde bei seiner Ankündigung zunächst zynisch betrachtet - als überflüssiger großer Bruder des iPhone. Es erwies sich jedoch als fulminanter Erfolg. Als disruptives Unternehmen ist Apple also deshalb so erfolgreich, weil es sich laufend anpasst.Weitere Technologieunternehmen zeigen auf andere Art, wie Disruption funktioniert: durch den Kauf neuer disruptiver Firmen. So erwarb Facebook in den letzten Jahren Whatsapp , Insta­gram und Oculus VR. Jede dieser Übernahmen galt als Versuch, den Einflussbereich von Facebook zu erweitern. Apps wie Whatsapp haben Facebook den Zugang zu einer rasch wachsenden, jüngeren User-Basis ermöglicht. Oculus wiederum ist ein Virtual-Reality-Unternehmen, von dem niemand weiß, ob das Interesse an der Technologie nachhaltig oder nur eine Modeerscheinung ist. Doch die Übernahme eines Branchenleaders kann zur Marktführerschaft beitragen, sofern dieses neue Medium wirklich durchstartet. Die Foto- und Videoplattform Instagram macht eine weitere Usergruppe und deren ­Daten für Facebook zugänglich. Für ­Facebook besteht die Herausforderung darin, unter den Mitbewerbern stets der Erste zu bleiben.Viele disruptive Entwicklungen der letzten Jahre sind auf die Erfindung des Internets und auf die rasante Leistungssteigerung bei der Datenverarbeitung zurückzuführen. Auch die Finanzbranche blieb davon nicht verschont. Laute Börsensäle wurden durch das leise Summen von Computerflotten ersetzt. Smartphone-Apps haben sehr viele Bankangestellte abgelöst, und Scheckbücher gehören der Vergangenheit an.Auch die Vermögensverwaltungsbranche verändert sich. Indexstrategien und passive Strategien können Investitionen viel günstiger anbieten als das traditionelle aktive Asset Management. Daraus leiten viele die Befürchtung ab, die Tage des aktiven Investment-Managements seien gezählt. Doch die aktive Vermögensverwaltung ist nicht tot. Gut geführt bringt sie weit mehr ein, als dies passive Strategien könnten - und das hat seinen Preis. Kunden verstehen dies und haben heute einfach mehr Auswahl. Durch das Angebot sowohl aktiver als auch passiver Produkte hat sich die Branche dieser Veränderung angepasst.Auch die Vermögensberatung ist im Wandel begriffen. Es gibt viele, die die Ablösung des klassischen Beraters durch Onlineplattformen vorhersagen. Doch die Zukunft ist nie nur schwarz oder weiß. In Wirklichkeit bietet die neue Onlinetechnologie Beratern die Chance, ihren Kunden etwas Überzeugenderes anzubieten. So kann die Technologie das Angebot ergänzen, statt es zu schmälern.Man kann leicht in Erinnerungen schwelgen, wie es früher mal war. Doch der Wandel geschieht jetzt. Die vierte industrielle Revolution verändert heute das Leben aller Menschen weltweit. Wer sich gegen neue Technologien wehrt, sollte nicht vergessen, dass sie meist dort besonders erfolgreich sind, wo sie die Lage des Konsumenten verbessern. Jeder Branchenführer sollte ein neues Konkurrenzprodukt aufmerksam beobachten.Niemand - weder Unternehmen noch Investoren - darf sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Die vierte industrielle Revolution geschieht wohl kaum im Fernsehen - doch sie könnte auf dem Smartphone gestreamt werden.Gilbert wurde in Kuala Lumpur geboren, ­studierte in Aberdeen und ist Jurist und ­Wirtschaftsprüfer. Nach dem Studium arbeitete er beim Berater Deloitte sowie in einer Anwaltskanzlei, bevor er sich 1983 selbstständig machte.Aberdeen Asset Management ist ein globaler Asset Manager, der seit 1991 an der London Stock Exchange gelistet ist. Aktuell verwaltet das Unternehmen mit über 2700 Mitarbeitern ein Vermögen von rund 361 Milliarden Euro.

