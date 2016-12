Euro am Sonntag-Meldung: Linde: Zweiter Anlauf zur Fusion | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von W. Ehrensberger, Euro am Sonntag



Linde strebt im zweiten Anlauf einen Zusammenschluss mit dem amerikanischen Wettbewerber Praxair an. Der Aufsichtsrat hat mit den Stimmen der zunächst zögernden Arbeitnehmerseite beschlossen, die im September abgebrochenen Gespräche über eine Fusion unter Gleichen bereits an diesem Wochenende wieder aufzunehmen. Bis Jahresende könnten die Eckpunkte stehen, ein Kooperationsabkommen in drei bis vier Monaten geschlossen werden, hieß es. Allerdings werden schwierige Verhandlungen erwartet, da die Machtbalance zwischen den beiden Konzernen längst nicht austariert ist.

Kurspotenzial bis 220 Euro

Der neue Anlauf geht einher mit einem Wechsel an der Spitze: Vorstandschef Wolfgang Büchele ist bereits am Donnerstag zurückgetreten. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle hat für die Verhandlungen seinen alten Vertrauten Aldo Belloni aktiviert, der vor zwei Jahren in den Ruhestand ging. Der 66-jährige frühere Linde-Anlagenbauvorstand hat sich bis Ende 2018 als Vorstandschef verpflichtet. Reitzle sieht ihn als "perfekte Lösung". Belloni wisse, wie wichtig Größe für den langfristigen Erfolg in der Branche sei.An der Börse löste die Meldung über den Neustart Zuspruch, aber keine Euphorie aus. Die meisten Analysten halten den Zusammenschluss zum weltgrößten Gasekonzern betriebswirtschaftlich für sinnvoll (siehe Ausgabe 49, Seite 34). Equinet sieht die Aktie auf dem aktuellen Niveau von 160 Euro bereits fair bewertet. Die Deutsche Bank bezeichnete die Fusion als "zwingend nötig" und bestätigte eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 180 Euro. Das Kurspotenzial im Verbund mit Praxair bezifferte Analyst Tim Jones auf 220 Euro. Die DZ Bank verweist hingegen auf das hohe Risiko eines Scheiterns.Der erste Anlauf zur Fusion war im September unter anderem abgebrochen worden, weil die deutschen Standorte eine zu geringe Rolle gespielt haben sollen. Nun habe Praxair Zugeständnisse gemacht. Vor allem sei eine stärkere Rolle für München vorgesehen. Zumindest ein Vorstand des fusionierten Unternehmens solle demnach dort seinen Sitz haben. Das Sparprogramm des ausgeschiedenen Vorstandschef Büchele, dem einige Tausend Stellen zum Opfer fallen sollen, bleibe im Wesentlichen bestehen, hieß es.Was den Konzernhauptsitz angeht, ist die Messe allerdings noch nicht gelesen. Das Machtzentrum soll in Danbury in Connecticut liegen, dem Sitz von Praxair, hieß es. Medienberichten zufolge komme auch ein Hauptsitz im europäischen Ausland, etwa London, infrage. Als Konzernchef ist nach Abschluss der Fusion Praxair-Chef Stephen Angel vorgesehen. Reitzle wiederum soll Verwaltungsratschef werden.

Bildquellen: Linde, The Linde Group