Marktmanipulation: Aufsicht Bafin verschärft Bußgeldregeln

Die Finanzaufsicht Bafin hat die Leitlinien dazu über­arbeitet und die Bußgeldregeln jetzt entsprechend verschärft.

Missachtet eine Gesellschaft wesentliche Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), zum Beispiel bei Stimmrechtsmitteilungen, Ad-hoc-Meldungen oder in der Finanzberichterstattung, will die Aufsicht härter durchgreifen. "Gerade bei Konzernen mit hohem Umsatz und hoher Marktkapitalisierung könnten bei schwerwiegenden Verstößen deutlich höhere Bußgelder fällig werden", sagte Bafin-Exekutiv­direktorin Elisabeth Roegele. Im ­Extremfall kann die Aufsicht sogar Milliardenzahlungen verhängen.

Die neuen Bußgeldregeln konkretisieren die seit Juli 2016 gültige Marktmissbrauchsverordnung, mit der EU-weit schärfer gegen Marktmanipulation und Insiderhandel vorgegangen werden soll. Die neuen Vorgaben sollen vor allem ein einzelfallbezogenes, differenzierteres Vorgehen ermöglichen - je nachdem, ob zum Beispiel Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt, wie kooperativ das Unternehmen sich verhält und ob es sich um Erst- oder Wiederholungsfälle handelt.Grundsätzlich kann die Bafin bei Zuwiderhandlungen gegen die Finanzberichterstattungspflichten nun bis zu zehn Millionen Euro, fünf Prozent des konzernweiten Jahres­umsatzes oder das Zweifache des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils als Strafe verhängen. Bisher hatte das maximale Bußgeld bei 200.000 Euro gelegen.Konkret bedeutet dies: Verstößt ein Konzern mit beispielsweise 50 Milliarden Umsatz gegen Verpflichtungen etwa in der Finanzberichterstattung, wäre als Höchstmaß ein Satz von fünf Prozent, also 2,5 Milliarden Euro, fällig. Zudem will die ­Bafin auch die Namen der Unternehmen veröffentlichen.

