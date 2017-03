Euro am Sonntag-Meldung: US-Börsen: Die Staatsmann-Hausse | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, Euro am Sonntag



Ein versöhnlich wirkender Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress und Signale einer verbesserten Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed verhalfen der Wall Street im Wochenverlauf zu neuen Rekordwerten. Trump war in seiner relativ moderaten Rede am Mittwoch zwar konkrete Einzelheiten über seine Wirtschaftspolitik schuldig geblieben. Er bekräftigte aber die Absicht, Steuern zu senken und eine Billion Dollar in die Infrastruktur zu investieren. Parallel dazu deuteten Äußerungen führender Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auf eine Leitzinsanhebung noch im März hin. Am Freitag (nach Redak­tionsschluss) will sich Fed-Chefin Janet Yellen gleichfalls dazu ­äußern.

Unternehmen zuversichtlich

Beides sorgte an den Aktienmärkten für neuen Schub. Der US-Standardwerteindex Dow ­Jones markierte ein weiteres Rekordhoch - zum elften Mal binnen 14 Tagen. Zudem sprang der führende Index am Mittwoch erstmals über die Marke von 21.000 Punkten. Steigende Zinsen und eine straffere Geldpolitik drücken normalerweise die Kurse. Anleger werten mögliche Zinsschritte diesmal aber als Signal, dass die Fed die US-Wirtschaft auf Wachstumskurs sieht.Der US-Präsident wiederum hatte sich erstmals vor einer Vollversammlung des Kongresses geäußert. "Trump gab sich sehr präsidial", äußerten sich Börsianer nahezu unisono. "Die Art, wie er die Botschaft seiner Rede herüberbrachte, stimmte die Anleger optimistisch."An den Finanzmärkten wird inzwischen die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im März auf 74 Prozent taxiert, nach zuletzt 30 Prozent, wie ­Daten von Thomson Reuters ­ergaben. Die einflussreiche Fed-Gouverneurin Lael Brainard meint, dass eine Zinserhöhung dank anziehender Weltwirtschaft und besserer Entwicklung in den USA schon bald denkbar sei. Das Ziel der Fed von drei Er­höhungen in diesem Jahr ist in greifbare Nähe gerückt.Hinzu kommen aber auch ­optimistische Einschätzungen vonseiten der US-Unternehmen, welche die Zuversicht der Bör­sianer zusätzlich befeuern. So zeigt eine Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) ein überraschend starkes Wachstum der Industrie an. Auch nach Erkenntnissen der Fed sind die Konzerne zuversichtlich. Dem sogenannten Beige Book zufolge ist der Optimismus zwar noch zurückhaltend. Wirtschaft wie Notenbank warten noch immer auf Einzelheiten zur Haushaltspolitik der neuen Regierung. Doch die Wirtschaft legte im Befragungszeitraum leicht zu.Die Fed hatte zuletzt im Dezember die Leitzinsen erhöht. Angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent und zunehmender Inflation wird erwartet, dass die Zügel ­bereits auf der Zinssitzung am 15. März angezogen werden.

Bildquellen: JStone / Shutterstock.com, kuliyev / Shutterstock.com, Action Sports Photography / Shutterstock.com, Stuart Monk / Shutterstock.com