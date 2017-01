Euro am Sonntag-Meldung: VW-Dieselaffäre: US-Kanzlei macht Druck | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von W. Ehrensberger, Euro am Sonntag



US-Staranwalt Michael Hausfeld hat Milliardenentschädigungen für Zwangsarbeiter in der Nazizeit erstritten, aber auch für die Opfer der Exxon-­Valdez-Ölpest. Jetzt hat Hausfelds Anwaltskanzlei in der VW-Abgas­affäre eine Klage auf volle Kaufpreisrückerstattung für VW-Kunden auf den Weg gebracht, die sich von den zahlreichen bisherigen VW-Klagen von Autobesitzern, Anlegern oder staatlichen Behörden unterscheidet - und noch für Wirbel sorgen könnte. Der mit Hausfeld kooperierende Prozessdienstleister Myright hat dazu am Dienstag beim Landgericht Braunschweig eine erste Musterklage eingereicht, der weitere folgen sollen.

35 Prozent Anwaltsprämie

Konkret geht es um ein VW-Fahrzeug, Neupreis 41 000 Euro, mit manipuliertem Dieselmotor der Baureihe EA 189. Hausfeld argumentiert, dieses Fahrzeug hätte von Anfang an keine gültige Zulassung gehabt. "Wir verlangen volle Erstattung des gezahlten Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs", erläutert der Berliner Repräsentant der US-Kanzlei, Christopher Rother, gegenüber €uro am Sonntag. "Die Fahrzeuge hätten nie in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen."Rother zufolge sind bislang auf dem Kundenportal von Myright Rückerstattungsansprüche für 100 000 Fahrzeuge mit einem durchschnittlichen Neupreis von 20 000 bis 25 000 Euro registriert worden, überwiegend von Privat- und Gewerbekunden aus Deutschland und Österreich. Damit stünden derzeit Rückerstattungsansprüche von zwei Milliarden Euro gegen VW im Raum, so Rother.Die Summe könnte noch deutlich anwachsen. "Die Internetplattform Myright wird im Verlauf des Jahres 2017 in weiteren EU-Mitgliedsstaaten wie Frankreich, Belgien, die Niederlande und auch Skandinavien frei­geschaltet", so Rother. An der Klage beteiligen könnten sich private und gewerbliche Kunden, die ein Fahrzeug mit EA-189-Motor erworben haben.Den Klägern sollen zwar für die Klage keine Kosten entstehen, insbesondere für den Fall, dass sie scheitert. Dafür gehen im Erfolgsfall 35 Prozent der erstrittenen Summe an die Anwälte. Rother verteidigt den hohen Anteil. Erfolgsprämien von 30 bis 40 Prozent seien bei Prozessfinanzierungen "marktüblich". "Der Rechtsdienstleister erhebt nur im Erfolgsfall eine Pauschale von 35 Prozent." Scheitert die Klage, würden sämtliche Prozesskosten von ihm getragen. "Im Worst Case kann ein zweistelliger Millionenbetrag auf den Prozessdienstleister zukommen."Bis zu einer endgültigen Entscheidung in letzter Instanz rechnet Rother mit einer Verfahrensdauer von "mindestens drei bis fünf Jahren".

