Euro am Sonntag-Meldung: Vonovia kommt bei Conwert voran | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Fast 71 Prozent entschieden sich für das Cash-Angebot. Der überwiegende Teil des Conwert-Portfolios aus 24 500 Wohnungen liegt in Leipzig und Berlin, in Städten mit steigender Wohnraumnachfrage. Um weitere Anteile zu erwerben, bietet Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern aus Bochum den verbliebenen Conwert-Aktionären in der weiteren Runde bis zum 23. März 2017 wie bisher 16,16 Euro pro Aktie. Das Bankhaus Lampe erwartet, dass die Annahmequote nach dieser zweiten Runde auf rund 90 Prozent steigen wird.

