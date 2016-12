Ich kaufe jetzt: Freenet

€uro am Sonntag

Name: Thomas Hünicke

Geboren: 1957 Position: Geschäftsführer der WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Bestes Investment: Aktien des portugiesischen KorkspezialistenSchlechtestes Investment:Die letzten drei Übernahmen bringen Freenet wieder auf Wachstumskurs. Das bisher wegen seines hohen Cashflows und hoher Dividenden geschätzte Unternehmen steigt mit Media Broadcast in das terrestrische Antennengeschäft (DVB-T2) ein, beteiligt sich an einem Glasfasernetzanbieter und kauft 25 Prozent der Nr. 2 des schweizerischen Mobilfunkanbieters, Sunrise.eigener Mobilfunknetzbetrieber. Die Tatsache, dass etwa vier Millionen DVB-T-Nutzer ab April kein Signal mehr empfangen, wenn sie nicht zu DVB T2 wechseln, bringt Freenet einen ordentlichen Ebitda-Zuwachs. Sollte es gelingen, einen wesentlichen Teil seiner 12,1 Millionen Kunden für die neuen Geschäftsfelder zu gewinnen, ist ein Umsatzschub in Sicht.aus der Sunrise-Beteiligung übersteigen die Finanzierungskosten deutlich, ein unter dem Strich vorerst profitables Investment. Mit einem 2018er-KGV von zehn und einer zehnprozentigen Free-Cashflow-Rendite ist das mit neuem Wachstum ausgestattete Unternehmen ein Kauf. Es generiert nach wie vor zweistellige Kapitalrenditen.

