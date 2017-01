Ich kaufe jetzt: Service Corporation International

€uro am Sonntag

Name: Marco Jansen

Geboren: 1975

Position: Vermögensberater bei Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung

Bestes Investment:Schlechtestes Investment:Gestorben wird immer, so heißt es im Volksmund. Dies macht das Geschäftsmodell der Service Corporation International äußerst konjunkturunabhängig und stabil. Das Unternehmen betreibt mehr als 450 Friedhöfe sowie über 1.500 Krematorien in 45 Bundesstaaten der USA und ist damit Marktführer.Außerdem werden vorab geplante und gestaltete Bestattungen in speziell dafür eingerichteten Servicegeschäften angeboten. Mehr als 90 Prozent der Umsätze werden innerhalb der amerikanischen Landesgrenzen erwirtschaftet. Der bevorstehende Amtsantritt von Donald Trump und dessen angekündigte Förderungsmaßnahmen für die Wirtschaft im eigenen Land dürften zusätzlich dafür sorgen, dass Titel, die ihren Hauptumsatz innerhalb der USA erzielen, im besonderen Fokus der Anleger stehen werden.moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 22 überzeugt die Aktie mit einer Dividendenrendite von 1,8 Prozent. Zusätzlich verspricht ein weiteres Erstarken des US-Dollar gegenüber dem Euro weiteres Kurspotenzial für Service Corporation International.Branche:Firmensitz:Börsenwert:

