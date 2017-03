€uro am Sonntag

Bildquellen: lev radin / Shutterstock.com, istock/LeicaFoto, Annette Shaff / Shutterstock.com

. Der Umsatz zog um 51 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar an. Seit sieben Quartalen in Folge übertreffen die Kalifornier schon die Erwartungen. Der Überschuss legte um 128 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar zu. ­ Facebooks Nachrichtendienste Whatsapp und Messenger haben jeweils über eine Milliarde Nutzer, Instagram hat über 600 Millionen monatliche User.hat Zuckerberg eine ­Lösung: Künstliche Intelligenz soll unangebrachte ­Inhalte ausfiltern. Mit "Live Videos" wird der Rivale Snapchat in Schach gehalten. Fernsehwerbung wandert ins Web und zu ­Facebook ab. Allein Instagram dürfte dieses Jahr 3,6 Milliarden Dollar umsetzen. Fantasie ­versprüht die virtuelle Realität: Für zwei Milliarden Dollar übernahm Zuckerberg den Headset-Entwickler Oculus VR. Facebook vermarktet seit März die Headsets für 500 bis 600 Dollar. Fundamental ist die Aktie teuer, dafür sind die Perspektiven prächtig.: Technologie: Menlo Park (Kalifornien/USA): 400,3 Mrd. Dollar