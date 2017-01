Euro am Sonntag-US-Tipp: Hot Stock der Wall Street: Intel | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Im mobilen Internetumfeld hat allerdings Rivale Qualcomm die Vorherrschaft übernommen. Um nicht weiter abgehängt zu werden, rollt Intel-Boss Brian Krzanich Zukunftsfelder wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, selbstfahrende Autos, Datenzentren oder das Internet der Dinge auf.

, stieß Krzanich die Mehrheit an der IT-Sicherheitsfirma McAfee ab. Im Frühjahr 2016 kündigte er an, 12.000 Stellen, also jeden zehnten Job, zu streichen. Im dritten Quartal erreichte der Umsatz trotz der Kürzungen einen Rekord von 15,8 Milliarden Dollar und legte um neun Prozent zu. Der Überschuss stieg auch um neun Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar.. Für das nächste Jahr prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,82 Dollar, gemessen daran ist das Papier günstig. Binnen zwölf Monaten hat der Kurs um über 20 Prozent zugelegt - es dürfte nicht das Ende sein.Branche:Firmensitz:Börsenwert:

