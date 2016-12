CR Capital Real Estate: Auf in neue Kursdimensionen

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag



Die angepeilte Kursverdopplung war fast erreicht: Nach Erstbesprechung von CR Capital Real Estate an dieser Stelle im August 2014 war acht Monate später das Ziel beinahe geschafft und 80 Prozent verdient. Von diesen Hochs fiel die Aktie dann aber zurück und lief in den letzten zwölf Monaten nur seitwärts. Jetzt könnte ein Schub auf alte Rekordstände oder gar in neue Kursdimensionen bevorstehen. Dabei dürfte nur ein Teil davon auf das Konto der operativen Entwicklung des Immobilienexperten gehen.

kommt jetzt ein großes Immobilienprojekt von CR Capital bei Leipzig langsam in die heiße Phase. Gut informierte Kreise gehen davon aus, dass im zweiten Halbjahr 2017 die ersten Wohneinheiten des Objekts verkauft werden. Bei einer gesamten Fläche von etwa 60.000 Quadratmetern könnte CR Capital aus dem Projekt in den nächsten vier Jahren einen Gewinn von geschätzt zwischen 20 und 25 Millionen Euro einfahren. Da wären mittelfristig nachhaltige Gewinne von etwa 0,25 Euro je Aktie und Jahr vorstellbar.. Gerüchten zufolge könnte bei CR Capital schon für 2016 eine hohe Dividende fließen. Geld ist reichlich vorhanden. Der Immobilienentwickler sitzt auf einem Cash-Berg von 0,35 bis 0,40 Euro je Aktie, ab 2017 sind hohe Gewinne zu erwarten. Besagten gut informierten Kreisen zufolge könnte es schon für 2016 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie geben. Die sich hieraus errechnende Rendite von 12,5 Prozent wäre ein Knaller und möglicherweise auch in den Folgejahren drin. Die Bekanntgabe einer solchen Zahlung - sie könnte mit Vorlage der 2016er-Zahlen im April erfolgen - dürfte den Kurs nach oben treiben. Die Risiken sind vergleichsweise gering, schöne Fantasie, ein klarer Kauf. Nur mit Limit ordern!ISIN: DE 000 A0W MQ5 3 Gew./Aktie 2017e: 0,25 €KGV 2017/Dividende: 6,4/12,5 %EK* je Aktie/KBV: 1,10 €/1,5EK*-Quote: 62,1 %Kurs/Ziel/Stopp: 1,63/2,75/1,10 €Die Bekanntgabe der hohen Dividende dürfte den Kurs deutlich anschieben. Die Risiken sind vergleichsweise gering. Mit Limit.

*Eigenkapital, eigene Schätzungen.

