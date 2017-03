€uro am Sonntag

Darauf hatten die Chefs in den Vorstandsetagen der Bausparkassen lange gewartet: Ende Februar segnete der Bundesgerichtshof in einem Urteil die Kündigung von hochverzinsten Altverträgen durch die Bausparkassen ab. Damit können die Institute entsprechende Verträge teils aus den 80er- und 90er-Jahren mit ihren damals üblichen hohen Sparverzinsungen kündigen. Die Zinsbelastung der Bausparkassen für Spareinlagen sinkt dadurch, und das hat seinen Effekt auf den Gewinn.Die Aktie von Wüstenrot & Württembergische (W & W) machte nach Bekanntgabe des Urteils einen Sprung um fünf Prozent. Zwar fallen wahrscheinlich nur vergleichsweise wenige der etwa 3,5 Millionen Wüstenrot-Bausparverträge unter diese Altregelung, doch bei Bauspareinlagen im Bereich von rund 20 Milliarden Euro dürften sich schon ein bis zwei Prozentpunkte weniger an Zins mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag niederschlagen.Mit diesem Ergebniseffekt wird W & W noch günstiger. Denn schon ohne diese - vergleichsweise geringen - künftigen Einsparungen aus Kündigungen ist beim Finanzkonzern für 2016 ein Gewinn von 220 Millionen Euro oder etwa 2,40 Euro je Aktie drin. Mit einem 7er-KGV ist die W & W-Aktie im Vergleich zur Branche, Allianz bringt es auf eine 10er-Gewinnbewertung, spottbillig.Überdies wächst W & W. Das Nettoneugeschäft legte in den ersten neun Monaten 2016 um 7,3 Prozent zu, in der Personen- und Schaden-Unfallsparte gab es Steigerungen von 4,4 sowie 2,5 Prozent. Zudem fielen die Verwaltungsaufwendungen in den drei Quartalen um 1,1 Prozent. Anleger warten gespannt auf die Jahreszahlen am 31. März. Mit einem Discount zum Buchwert von mehr als 50 Prozent ist die Aktie aber schon jetzt ein klarer Kauf.ISIN: DE 000 805 100 4 Gew./Aktie 2017e: 2,50 €KGV 2017/Dividende: 7,4/3,8 %EK* je Aktie/KBV: 40,32 €/0,5EK*-Quote: 5,1 %Kurs/Ziel/Stopp: 18,57/27,50/12,80 €

*Eigenkapital, eigene Schätzungen.



Fazit: Nachhaltige Gewinne, hohe Dividende, Discount zum Buchwert: W & W ist eine der günstigsten ­Finanzaktien überhaupt.

