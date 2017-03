Euro am Sonntag deckt auf: Hier stimmt was nicht! Beiersdorf - Eine Offerte von Familie Herz? | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Der Kosmetik- und Klebemittelhersteller Beiersdorf hat 2016 Umsatz, Betriebsergebnis und Nettogewinn gesteigert. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 3,13 Euro pro Aktie, immerhin zwölf Cent mehr als 2015. Der Dividendenvorschlag beträgt hingegen 70 Cent, genauso viel wie auch schon in allen Jahren seit 2009.von nicht einmal 25 Prozent ist der Konzern Schlusslicht unter den Konsumgüterherstellern. Es ist nicht so, als ob Beiersdorf knapp bei Kasse wäre. Die Nettoliquidität ist 2016 um 700 Millionen Euro auf mehr als 3,7 Milliarden Euro angestiegen. Angesichts eines Netto-Bargeldbetrags von 16,40 Euro je Aktie könnte der Konzern seinen ganzen Gewinn auszahlen.damit, dass das Kapital für Firmenkäufe zur Verfügung stehen soll. Wer’s glaubt. Die wahren Gründe dürfte Großaktionär Maxingvest kennen. Die zur Familie Herz zählende Gesellschaft hält 51 Prozent der Aktien. Jeder Dividendenvorschlag muss die Zustimmung der Familie erhalten. Und jeder thesaurierte Euro spielt der Familie in die Tasche und erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich Beiersdorf einverleibt.Beiersdorf wird mit rund 21 Milliarden Euro bewertet. Davon müssen die Aktien der Familie abgezogen werden. Bleiben 10,3 Milliarden Euro. Nun hält Beiersdorf selbst zehn Prozent der eigenen Aktien. Das reduziert den Freefloat auf 8,2 Milliarden Euro. Wenn die Familie nun bieten würde, kann sie ­einen Teil des Kaufpreises ja mit den Finanzmitteln des Konzerns bezahlen. Das heißt: Refinanziert werden müssten noch rund 4,5 Milliarden Euro. Und je voller die Konzernkassen werden, desto geringer wird der Betrag. Daher gilt für Beiersdorf- Aktionäre: Warten Sie nicht auf höhere ­Dividenden, sondern eher auf ein Gebot der Familie Herz.