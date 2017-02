Euro am Sonntag deckt auf: Hier stimmt was nicht! Warum Linde-Aktionäre den Kürzeren ziehen | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Jörg Lang, Euro am Sonntag



So wollen Linde und US-­Wettbewerber Praxair ohne Beschluss der Hauptversammlung (HV) des deutschen Parts fusionieren. Und gerade da wäre eine Diskussion der Anteilseigner sicher nicht schädlich. Geht es nach den Ankündigungen, wird das gesamte Vermögen auf eine neue Gesellschaft übertragen, an der Linde- und Praxair-Aktionäre gleicher­maßen beteiligt werden. Auf einer HV würden die Aktionäre wohl bemängeln, dass das Linde-Management das Vermögen zu billig abgibt Warum? Stellen Sie sich die beiden Unternehmen einmal als Hochhäuser vor, bei denen eine Milliarde Euro Umsatz ein Stockwerk ausmacht. Das Linde-Haus verfügt demnach über 17 Stockwerke, das Praxair-Building bringt es auf nicht ganz zehn Etagen. Schaut ­komisch aus für einen Eins-zu-Eins-Deal.

, Steuern und Abschreibungen, um im Bild zu bleiben, als Nettomieteinnahmen ansetzen, kommt Linde abgerundet auf 4,3 Milliarden Euro. Bei Praxair bleiben zu aktuellen Wechselkursen umgerechnet rund drei Milliarden Euro ­hängen. Würden Sie die Hälfte ihres Linde-­Hochhauses hergeben? Um die Abstraktion auf eine neue Ebene zu heben, machen wir aus dem Linde-Haus einfach mal zwei. Das eine steht für das Gasgeschäft, das andere für sonstige Aktivitäten wie den Anlagenbau. Nun hat das Linde-Gas-Haus 15 Etagen und immer noch mehr als vier Milliarden Euro Mieteinnahmen. Daneben steht ein kleineres Linde-Gebäude mit zwei Stockwerken. Das hat im Moment geringe Einnahmen. Wer sich das neue Bild anschaut, kommt vielleicht zu dem Schluss, dass ein Umtauschverhältnis von vier Siebtel zu drei Siebtel zugunsten von Linde angebracht wäre. Nicht betrachtet wird dabei das kleine Linde-Haus. Das steht Linde-Aktionären ­allein zu.

