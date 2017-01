Eurogruppen-Chef besteht auf IWF-Beteiligung an Hellas-Hilfe

Brüssel (Reuters) - Der Chef der Eurogruppe besteht auf der Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am laufenden Hilfsprogramm für Griechenland.

Die Teilnahme des Fonds sei nicht verhandelbar, sagte Jeroen Dijsselbloem am Donnerstag nach einer Sitzung der Eurogruppe in Brüssel. Auch die finanzielle Beteiligung des IWF sei sehr willkommen. Falls es künftige Hilfsprogramme für Länder der Euro-Zone geben müsse, sei es aber durchaus vorstellbar, ohne den IWF auszukommen.

Vor der Sitzung sagte Dijsselbloem, IWF-Chefin Christine Lagarde habe im versichert, dass der Fonds wie vereinbart weiterhin beabsichtige, sich voll an dem griechischen Hilfsprogramm zu beteiligen. Die Regierungen Deutschlands und der Niederlande - deren Finanzminister Dijsselbloem ist - pochen auf die Beteiligung des IWF. Der Fonds teilt aber nicht die Einschätzung der Euro-Staaten zur Tragfähigkeit der griechischen Schulden und zögert deshalb mit einer finanziellen Teilnahme an dem bis zu 86 Milliarden Euro schweren Programm.

Dijsselbloem bescheinigte der griechischen Wirtschaft, schneller zu wachsen als erwartet. Die Eurogruppe strebe eine baldige Rückkehr der zuständigen EU-Institutionen nach Athen an, um die zweite Reformüberprüfung abzuschließen. Ein Datum nannte er nicht. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble forderte die griechische Regierung zur raschen Umsetzung der vereinbarten Reformen auf: "Die Zeit wird knapper", mahnte Schäuble. "Ich weiß nicht, was sich die griechische Regierung dabei denkt, dass sie bis jetzt nicht das getan hat, wozu sie sich so oft verpflichtet hat." Es liege ausschließlich in den Händen Griechenlands, die zweite Reformüberprüfung erfolgreich abzuschließen, sagte Schäuble.