Europas Börsen stehen im Bann der US-Innenpolitik

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben sich im Vorfeld der Abstimmung über eine US-Gesundheitsreform am Donnerstag kaum aus der Deckung gewagt.

Dax und EuroStoxx50 traten weite Teile des Handels auf der Stelle und lagen am Nachmittag bei 11.960 und 3428 Zählern jeweils 0,3 Prozent höher. An der Wall Street lag der Dow-Jones-Index mit 20.665 Punkten auf Vortagesniveau. "Die Anleger hinterfragen mehr und mehr die Trump-Euphorie der letzten Monate", sagte LBBW-Analyst Wolfgang Albrecht. "Der blinde Glaube an Trumps 'phänomenale' Wirtschafts- und Steuerpolitik verliert zunehmend an Glanz." Dies liegt laut Händlern auch am Streit innerhalb der republikanischen Partei des US-Präsidenten. Denn in den eigenen Reihen hat sich bei der Abschaffung der Gesundheitsreform von Amtsvorgänger Barack Obama Widerstand formiert.

"Nicht wirklich ein Thema, auf das die Börsen im Normalfall reagieren sollten", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Die Anleger sehen die Abstimmung aber auch als Test dafür, ob Trump seinen versprochenen Umbau des Staates - vor allem die angekündigte Steuerreform - überhaupt wird umsetzen können. Erwartet wurde die Abstimmung im Repräsentantenhaus am Donnerstagabend (US-Ostküstenzeit, Freitag 0.00 Uhr MEZ). Allerdings gab es auch Stimmen, wonach das Votum erst am Montag stattfinden könnte.

Im Autosektor trübte Ford die Stimmung. Der US-Hersteller rechnet 2017 wegen Investitionen mit einem schrumpfenden Vorsteuergewinn. Ford-Aktien verloren rund ein Prozent.

LEONI LOCKT ANLEGER MIT AUSBLICK

Am Ende der Bilanzsaison warteten vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe mit ihren Ergebnissen auf. Besonders überzeugend fanden die Anleger die Bilanz von Leoni, dessen Aktien im MDax um 7,3 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 43,18 Euro sprangen. Der Kabel- und Bordnetze-Hersteller will die Rückschläge der beiden vergangenen Jahre hinter sich lassen und 2017 wieder wachsen. Dagegen fielen Aktien von Rational um mehr als drei Prozent. Der Großküchenausrüster blieb mit seinem Ausblick hinter den Erwartungen zurück.

Im TecDax hoben Medigene bis zu 13,3 Prozent ab. Die Biotechfirma sorgte mit einem geringeren Verlust für Aufatmen. Pfeiffer Vacuum kletterten um 4,5 Prozent. Nach der geplatzten Übernahme durch den Großaktionär Busch kündigte der Vorstand eine Dividendenerhöhung an.

ÖLPREIS IM BLICK

Der jüngste Preissturz am Ölmarkt nährte bei Investoren die Hoffnung auf sinkende Kerosin-Kosten im europäischen Luftfahrtsektor. Zu den größten Gewinnern zählten Lufthansa mit einem Plus von 2,8 Prozent. Easyjet in London gewannen rund zwei Prozent.

Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 50,47 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch war der Preis erstmals seit dem 30. November unter die 50-Dollar-Marke gerutscht und hatte damit so niedrig wie zuletzt vor dem Beschluss der Opec zur Förderbremse notiert. Investoren werden n vor allem die Entwicklung der stetig steigenden US-Bestände beäugen.