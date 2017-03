European HEALTH & SPA AWARD 2017! - Die Registrierung für die European HEALTH & SPA AWARDs 2017 hat begonnen!

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts034/24.03.2017/18:00) - Die Registrierung für die European HEALTH & SPA AWARDs 2017 ( http://www.health-spa-award.com ) hat begonnen und ist bis zum 3. April 2017 möglich. Ausgezeichnet werden die Gewinner und Nominierten im Juni 2017 in Wien im Rahmen eines luxuriösen Galaabends! Hervorzuheben ist, dass diese Auszeichnung nicht nur für die großen Unternehmen gedacht ist sondern gerade auch für die die in der Regel oft übersehen werden, weil sie entweder zu wenig Marketingbudget haben, oder gar nicht sehr an die Öffentlichkeit drängen, aber trotz allem großartige Arbeit leisten. Gerade für kleine Unternehmen ist daher der einzig unabhängige Award Europas eine große Chance!

Der Gesamtwert der ausgeschriebenen Gewinnsumme beträgt wieder fast 30.000,- Euro. Die European HEALTH & SPA AWARDs - vergeben von der Agency for Health & Wellness - stellt die härteste Auswahl und höchste Auszeichnung für Gesundheitsunternehmen dar. Wir wollen die besten Unternehmen in Europa auszeichnen. Die Qualität und Innovationskraft der Wellnessbetriebe, sowie der Produktentwicklung sind hier wichtig. Das sind ein paar der Gründe warum man den Award den "Oscar" der europäischen Wellnessbranche nennt.

Auszeichnungen in zehn Kategorien Vergeben werden die European HEALTH & SPA AWARDs in zehn Kategorien: Ausgezeichnet werden Spas, Thermen, Bäder, Treatments, technische und kosmetische Innovationen und die besten Spa ManagerInnen. Mehr dazu auf http://www.health-spa-award.com.

Hochkarätige Jury Die Beurteilung der eingereichten Unternehmen erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Experten, führenden Persönlichkeiten der Wellness-Branche sowie maßgeblichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Medien.

Bewertet wird nach neun Beurteilungskriterien ( https://www.health-spa-award.com/de/kategorien-kriterien ) und das sind: Design & Technik, Gesundheit, Angebot & Service, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Kreativität, Corporate Social Responsibility (CSR) sowie ein Mystery Check.

Registrierung ist bis 3. April möglich Viele Unternehmen haben bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und sich für den European HEALTH & SPA AWARD beworben. Registrieren Sie Ihren Betrieb noch heute unter http://www.health-spa-award.com/registrierung.

