Eurowings-CEO sieht Airline bereit für Konsolidierung

Von Robert Wall

BERLIN (Dow Jones)--Die Integration von Flugzeugen der Konkurrentin Air Berlin in die Lufthansa-Low-Cost-Tochter Eurowings setzt ein klares Signal: Eurowings ist in der Lage, sich an einer künftigen Konsolidierung der Branche in Europa zu beteiligen, wie der im Lufthansa-Vorstand für die Low-Cost-Tochter Eurowings verantwortliche Vorstand Karl Ulrich Garnadt sagte.

Eurowings habe bereits die ersten elf von insgesamt 33 von Air Berlin geleasten Maschinen in ihre Flotte integriert, sagte Garnadt. Dank der Air-Berlin-Maschinen dürfte die Zahl der Passagiere in diesem Jahr um rund 3 Millionen steigen. Doch was viel wichtiger sei: Die erfolgreiche Integration zeige, dass Eurowings in der Lage sei, auch Übernahmen von anderen Fluggesellschaften zu managen.

Die Konsolidierungswelle in den USA, die zu besseren Gewinnen beigetragen habe, werde auch nach Europa schwappen, sagte Garnadt weiter. Die Märkte seien zunehmend gesättigt, und die Pläne der Region für das Kapazitätswachstum würden die Nachfrage übersteigen, fügte er hinzu. Dies erzwinge eine Konsolidierung.

Mit der Eurowings will Deutschlands größter Luftfahrtkonzern profitabler werden und dem Wettbewerb trotzen. Die irische Ryanair, Europas größte Billigairline nach Passagierzahlen, verfolgt in Europa einen aggressiven Wachstumskurs und erhöht damit den Druck auf die Lufthansa. Die Lufthansa nutzt ihrerseits Eurowings, um günstigen Wettbewerbern auf der Langstrecke den Kampf anzusagen.

Die Zeichen stehen für Eurowings bereits auf Wachstum, nachdem die Lufthansa im vergangenen Jahr die vollständige Übernahme von Brussels Airlines in die Wege leitete. Durch die Akquisition wächst das Eurowings-Streckennetz in Europa, und die Fluggesellschaft bedient nun mehr Langstreckenziele.

Der Fokus von Eurowings liege auf der Integration von Air Berlin und Brussels Airlines. Die Aufnahme künftiger Ziele werde derzeit nicht verfolgt, sagte Garnadt. Sollten sich aber Akquisitionsmöglichkeiten ergeben, wäre Eurowings durchaus opportunistisch - sprich: die Airlines würde sich mögliche Ziele durchaus ansehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 07:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 44 AM EST 03-08-17