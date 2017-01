Eurozone hofft vor März auf Klarheit über IWF-Teilnahme an Athens Hilfsprogramm

BRÜSSEL (AFP)--Die Eurozone hofft vor März auf Klarheit über die Teilnahme des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Hilfsprogramm für Griechenland. "Im März beginnt eine sehr lange politische Saison", sagte ein hochrangiger Vertreter der Eurozone am Mittwoch in Brüssel mit Blick auf die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Deshalb sei der Februar "realistischerweise der Zeitpunkt, bis zu dem politische Vereinbarungen gebraucht werden."

Die Euro-Partner hatten sich Mitte 2015 mit dem hoch verschuldeten Griechenland auf ein drittes Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro geeinigt. Anders als bei den Vorläufer-Programmen ist der IWF bisher nicht mit eigenen Finanzmitteln beteiligt. Die Entscheidung darüber sollte eigentlich längst gefallen sein.

Doch die Euro-Länder und der IWF streiten seit Monaten darüber, ob die griechischen Schulden auf Dauer tragfähig sind und über die daraus abgeleiteten Haushalts- und Sparziele für Athen. Der IWF hält die Schuldenlast Athens nicht für tragfähig und verlangt deutliche Schuldenerleichterungen. Die Euro-Länder und insbesondere Deutschland wollen aber erst nach Ende des Hilfsprogramms im August 2018 über diese Frage sprechen.

Sollte sich der IWF nicht an dem Hilfsprogramm beteiligen, müsste der Bundestag in Deutschland voraussichtlich erneut über das griechische Hilfsprogramm abstimmen. Denn laut Bundesfinanzministerium wäre das Fehlen der Organisation eine "relevante Änderung des Programms".

Ab März, wenn in den Niederlanden gewählt wird, könne es voraussichtlich zwar noch Gespräche auf Expertenebene zu Griechenland geben, sagte der Eurozonen-Vertreter. "Aber offen gesagt sind wir dann aus der Phase heraus, in der noch groß angelegte Entscheidungen getroffen werden."

Auszahlungen aus dem Hilfsprogramm sind von der Umsetzung der von den Gläubigern geforderten Reformen abhängig. Die Finanzminister der Eurozone beraten am Donnerstag über den Stand des griechischen Hilfsprogramms, Entscheidungen werden aber nicht erwartet. Das nächste Treffen ist dann am 20. Februar.

Griechenlands Schulden beliefen sich nach jüngsten Angaben der Statistikbehörde Eurostat im dritten Quartal 2016 auf 311 Milliarden Euro. Dies entsprach 176,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 12:21 ET (17:21 GMT)- - 12 21 PM EST 01-25-17