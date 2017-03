Evonik hält nach Umsatzrückgang die Dividende stabil

Der Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013) will eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr ausbezahlen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 2015 und 2014 wurde jeweils 1 Euro Dividende ausgeschüttet, 2013 lag die Dividende bei 0,92 Euro.

Beim derzeitigen Kursniveau von 30,73 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,74 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2017 statt. Der Umsatz ging im letzten Jahr wegen rückläufiger Preise um sechs Prozent auf 12,7 Mrd. Euro zurück. Das bereinigte EBITDA fiel um 12 Prozent auf 2,165 Mrd. Euro. Das Ergebnis nach Steuern sank um 14 Prozent auf 858 Mio. Euro.

„Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 17 Prozent liegen wir weiter auf einem guten Niveau“, so Evonik-Chef Klaus Engel. „Die erfolgreiche Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products und der geplante Erwerb des Silica-Geschäfts von Huber geben unserem Wachstumskurs zusätzlichen Schub und eröffnen unserem attraktiven Portfolio weitere Perspektiven.“ Der Konzern erwartet eine Steigerung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses im Jahr 2017 und rechnet mit einem bereinigten EBITDA zwischen 2,2 und 2,4 Mrd. Euro.

Die Aktie notiert seit April 2013 an der Börse. Evonik wurde zum Preis von je 32,20 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Erster Handelstag war der 25. April 2013.

