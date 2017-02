Expedia erhöht die Dividende

-Anzeige-

Die amerikanische Online-Reiseagentur Expedia (ISIN: US30212P3038, NYSE: EXPE) wird die Quartalsdividende um 7,7 Prozent auf 28 US-Cents erhöhen (Vorquartal: 26 US-Cents). Die nächste Auszahlung erfolgt am 30. März 2017 (Record date: 9. März 2017).Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,12 US-Dollar als Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 123,25 US-Dollar (Stand: 9. Februar 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,91 Prozent.Im Geschäftsjahr 2016 kletterte der Umsatz von Expedia um 32 Prozent auf 8,77 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettoertrag fiel um 32 Prozent auf 281,8 Mio. US-Dollar.Expedia wurde 1995 gegründet und hat seinen Firmensitz in Bellevue im Westküsten-Staat Washington. Expedia ging bereits zweimal an die Börse, zuerst 1999 und dann 2005 als Tochtergesellschaft der InterActiveCorp. die das Unternehmen im Jahr 2002 erwarb.Redaktion MyDividends.de