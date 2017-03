FAZ meldet: Advent verhandelt mit Permira über gemeinsame Stada-Offerte | Nachricht | finanzen.net

Advent verhandele konkret mit zwei Finanzgesellschaften, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) aus Kreisen.

Advent spreche zum einen mit der Beteiligungsgesellschaft Permira über ein gemeinsames Gebot, wobei dann beide Seiten ein jeweils gleich großes Anteilspaket an dem Arzneikonzern erwerben würden. Die Gespräche seien sehr konkret, sei zu hören. Beide würden dann als gleichberechtigte Partner agieren. Zum anderen wolle sich der Staatsfonds GIC aus Singapur als Ko-Investor an Stada beteiligen, schreibt die FAZ. GIC gehört zu den Geldgebern, die Fonds von Advent speisen. Über GIC als möglichen Co-Investor war in den vergangenen Wochen schon in verschiedenen Medien berichtet worden.

Ein Advent-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Artikel äußern.

