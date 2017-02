Facebooks neuer Erzrivale: Snapchat-Aktie: Warum Snapchat-CEO Evan Spiegel Mark Zuckerberg den Rang ablaufen könnte | Nachricht | finanzen.net

Evan Spiegel und Mark Zuckerberg - auffällige Parallelen

In der Social-Media-Welt geht das gelbe Snapchat -Gespenst um. Die rapide in die Höhe geschossene Unternehmensbewertung von Snapchat von aktuell 25 Milliarden Dollar dürfte nicht zuletzt Mark Zuckerberg heftige Kopfschmerzen bereiten. Denn nicht erst seit kurzem kursiert an den Märkten die Frage: Ist Snapchat womöglich das neue Facebook Die Erfolgsgeschichte von Facebook und seinem CEO Mark Zuckerberg ist hinlänglich bekannt und sogar bereits verfilmt: Ein Student entwickelt eine Software, wird erfolgreich, bricht das Studium ab, startet richtig durch und es folgt ein Mega-IPO. Auch Evan Spiegels Geschichte klingt bisher ganz ähnlich, nur: Das vermeintliche Mega-IPO steht noch bevor. Dabei weist Spiegels Biographie sogar ganz frappierende Ähnlichkeiten mit der von Mark Zuckerberg auf.

Der typische amerikanische Traum "vom Tellerwäscher zum Millionär" trifft weder auf den Snapchat- noch auf den Facebook-Chef zu, denn beide stammen aus recht wohlhabendem Hause. Evan Spiegel wuchs als ältestes Kind eines erfolgreichen Anwalt-Ehepaares in einem recht luxuriösen Umfeld in "Pacific Palisades", einer nobleren Gegend in Los Angeles auf. Wie Zuckerberg besuchte auch Spiegel eine Elite-Uni: Stanford. Und wie beim heutigen Facebook-CEO war dies auch für Spiegel der Ort, an dem er seinen "Million-Dollar-Geistesblitz" hatte. Als ein Verbindungsbruder in Spiegels Zimmer kam und seufzte, er wünschte, es gäbe eine App, mit der man Bilder verschicken könne, die sofort wieder verschwinden würden, war die Idee für Snapchat geboren. Doch auch Spiegels erster Prototyp "Picaboo" scheiterte zunächst, ähnlich wie Zuckerbergs erster Versuch "facemash". Erst mit dem zweiten Anlauf und dem Namenswechsel zu "Snapchat" gelang der Kickstart und es folgte - ebenfalls wie sechs Jahre zuvor bei Zuckerberg - die Abmeldung von der Uni.

Am Wendepunkt: Das Milliarden-Übernahmeangebot

Evan Spiegel - kein Sympathieträger?

Wird Snapchat das neue Facebook?

Als Zuckerbergs Facebook erfolgreich wurde, klopfte der damalige Internet-Gigant Yahoo bei ihm an und hatte ein Übernahmeangebot in der Hinterhand, das so manchen hätte schwach werden lassen. Eine Milliarde Dollar bot Yahoo für Facebook - doch Zuckerberg lehnte ab und signalisierte damit, dass er voll und ganz hinter seiner Idee stand. Auch Evan Spiegel kam an diesen Punkt. Diesmal war es jedoch Mark Zuckerberg selbst, der dem Start-Upper das Milliarden-Angebot machte - und damit recht medienwirksam abblitzte. In den Medien kursierte ein E-Mail-Wechsel zwischen Zuckerberg und Spiegel, in dem Zuckerberg den Snapchat-CEO zu sich einlud. Spiegel erwiderte jedoch, Zuckerberg solle doch zu ihm nach L.A. kommen - und Zuckerberg kam tatsächlich. Bei diesem Treffen führte Zuckerberg ins Feld, dass Facebook in den nächsten Tage eine App namens "Poke" veröffentlichen wolle - wie sich herausstellte nahezu eine Kopie von Snapchat. Nach dieser Einschüchterung bot der Facebook-CEO Spiegel drei Milliarden Dollar für Snapchat an, also das Dreifache, das Zuckerberg einstmals von Yahoo für Facebook geboten bekommen hatte. Doch der Snapchat-Macher blieb hart und lehnte ab.Nicht nur im Mail-Wechsel mit Zuckerberg erhielt die Medien-Welt den Eindruck, dass der lebhafte Snapchat-Chef überheblich sei. Tatsächlich gibt sich Spiegel auch keine besondere Mühe, in der Öffentlichkeit leise Töne anzuschlagen. Während Zuckerberg einen soliden Acura TSX im Wert von etwa 30.000 Dollar fährt und mit seiner Frau, die er auf der Uni kennengelernt hat zusammenlebt, lässt Spiegel es so richtig krachen. Er fährt nicht nur irgendeinen Sportwagen, sondern einen roten Ferrari. Auch seine Lebensgefährtinnen haben große Namen und sind viele Millionen Dollar schwer. So datete Spiegel 2013 die US-Pop-Größe Taylor Swift, deren Vermögen Forbes auf stattliche 80 Millionen Dollar schätzt. Auch seine aktuelle Freundin, das australische Supermodel Miranda Kerr, muss sich in Sachen Vermögen und Fame nicht verstecken.Unabhängig von Evan Spiegels extrovertiertem Lebensstil wird sein Produkt, Snapchat, aktuell heiß gehandelt. Der Börsengang soll im Frühjahr 2017 erfolgen und bei der aktuellen Unternehmensbewertung von 25 Milliarden Dollar dürfte dieses IPO im Silicon Valley das imposanteste seit Facebook werden. Dabei peilt die Snapchat-Mutter Snap einen Börsenwert in Höhe von 22 Milliarden Dollar an. Die Frage, die wohl allein die Zeit wird beantworten können, ist: Wird Snapchat Facebook auf die Dauer überflügeln oder gar ablösen? Allein die Existenz von Snapchat ist bereits eine Kampfansage an Facebook. Während Facebook mit seiner Timeline und der Chronik auf dem Prinzip der Erinnerungen - und der Aufbewahrung von Daten - basiert, ist Snapchats Geschäftsmodell dem genau entgegen gesetzt. Die sogenannten Snaps verschwinden nach wenigen Sekunden. Die Snapchat-User nutzen das Netzwerk, um ihren Freunden oder der Öffentlichkeit eine bestimmte Momentaufnahme zu zeigen, sie quasi live dabei sein zu lassen. Damit trifft Snapchat einen Nerv der aktuellen Zeit, besonders einen der jüngeren Generation. Im besten Fall könnten Snapchat und Facebook einander ergänzen, doch die offensichtliche Verlagerung der Nutzerzahlen in Richtung Snapchat sprechen eine andere Sprache. Laut dem GlobalWebIndex war Snapchat bereits 2014 die App mit dem größten prozentualen Nutzerzuwachs - damals waren es 57 Prozent. Facebook schaffte es im Vergleich nicht einmal in die Top Ten. Im selben Jahr erklärte Evan Spiegel auf einer Konferenz, was genau das Erfolgsrezept von Snapchat ist: "Wir müssen nicht mehr die ‚echte Welt‘ erfassen und online wiedergeben. Wir leben und kommunizieren einfach zur selben Zeit."

Doch bevor Investoren vom vermeintlichen Erfolgskonzept "Snapchat" profitieren können, müssen sie zunächst einmal in Evan Spiegel investieren. Hier könnte dem CEO sein eher ausschweifender Lebensstil und die ihm stellenweise attestierte Arroganz möglicherweise im Weg stehen. So setzte Forbes Spiegel zwar auf die Liste der "30 unter 30", merkte aber an anderer Stelle an: "Liebe Snapchat-Investoren, ist das der Typ, auf den ihr eure Millionen setzen wollt?"

