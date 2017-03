Fed-Chefin Yellen spricht sich für Zinsanhebung im März aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Chefin der US-Notenbank Fed hat eine Zinsanhebung bei der kommenden Notenbanksitzung Mitte März in Aussicht gestellt. Eine Anhebung des Leitzinses werde zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich angemessen sein, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickle, sagte Janet Yellen laut einem Redetext am Freitag in Chicago. Man werde bei der Sitzung prüfen, ob sich die Inflation und die Beschäftigung bis dahin wie erwartet entwickelt haben werden./tos/mis