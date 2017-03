Ferien-Residenzen direkt am Meer in malerisch-romantischen Küstenorten Liguriens und Ganzjahres-Golf - CasaRiviera: 600 einzigartig attraktive Ferienhaus-...

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zug (pts034/14.03.2017/14:20) - So günstig waren Ferienhäuser, -Villen und -Wohnungen seit langer Zeit nicht mehr, wie die aktuellen Angebote von CasaRiviera.ch (mit Preisreduktionen bis 75 % im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung). Der Kauf dieser Ferien-Residenzen lohnt sich dreifach: Man besitzt ein sehr schönes Feriendomizil, man profitiert von Wertsteigerungen und man generiert Einnahmen aus der Untervermietung. Die nachstehenden Schnäppchen-Angebote direkt am Meer haben besonders hohes Wertsteigerungs-Potenzial. Für Golf-Begeisterte gibt es Angebote für jeden Bedarf (auch kostengünstige Grossobjekte als Dependance eines Golfclubs, eines Pro oder eines Golf-Ferien-Organisators). Das westliche Ligurien eignet sich mit seinen 300 Sonnentagen das ganze Jahr durch für Golf, Wandern, Mountainbike und andere Outdor-Sportarten. Bei CasaRiviera stehen auch kotengünstige Miet-Angebote für Ferienhäuser und Ferienwohnungen (nach Bedarf) zur Verfügung: http://www.casariviera.ch

CasaRiviera ist der führende Anbieter von hochrentablen Immobilien in Ligurien am nahen Mittelmeer, dank Schweizer Qualität, Kompetenz und hervorragendem Beziehungsnetz. Ein Grossteil der Angebote von CasaRiviera befindet sich direkt oder nahe am Meer. An diesen Lagen ist das Wertsteigerungs-Potenzial besonders hoch und die Lebensqualität mit direktem Blick auf die Riviera ist Garant für viele schöne Stunden und Erlebnisse. Wer das Gewinnpotenzial zusätzlich optimieren und sichern möchte, der kann dem CasaRiviera-Team einen Auftrag zur Untervermietung erteilen, für jene Zeiten, in denen man selbst die Immobilie für eigene Ferien nicht nutzen möchte. Weitere Informationen unter: http://www.CasaRiviera.ch

Ferienhäuser-Villen und -Wohnungen direkt am Strand

Im aktuellen Angebot von CasaRiviera finden sich neu hochinteressante Ferienhäuser direkt am Strand (siehe Hauptbild). Raschentschlossene können sich melden mit der Bemerkung "Direkt am Strand" und Angabe der Nutzfläche":

- Ferienhaus direkt am Strand 6 Zimmer, Nutzfläche 140 m2, atemberaubende Lage, direkt am Strand. Umschwung mit Garten und Garage. Schätzwert Bank Eur 1,2 Mio., Schnäppchen-Preis aktuell: Eur 450'000

- Grosse Villa direkt am Strand, die auch durch 2 bis 3 Parteien bewohnt werden könnte (Mehrgenerationenhaus). Berühmter kleiner Ferienort, in dem auch die Prominenz Ferien macht. 14 Zimmer Nutzfläche 260 m2, 4 Bäder, 3 Duschen, Keller, Strand direkt vor den Terrassen. Schätzung der Bank Eur 1,8 Mio., Schnäppchen-Preis aktuell: Eur 600'000

- Eigentums-Wohnung 3,5 Zimmer, 90 m2, Baujahr 1999 an herrlicher Panorama Lage in renommiertem Ort, am herrlich langen Sandstrand. Schätzung Bank: Eur 890'000, Schnäppchen-Preis jetzt Eur 300'000

- Neubau Eigentums-Wohnung mit 2 Zimmern, 56 m2 auf allerhöchstem Standard, mit Solar-Energie Klasse AAA, Whirlpool auf dem Dach, Luxus pur auch im Innenausbau, herrlicher Blick auf den Strand, mitten im Ferienort. Schnäppchenpreis Euro 290'000

Weitere Schnäppchen direkt beim Strand:

- 2 Zimmer Wohnung für Eur 78'000

- Haus (unrestauriert) mit 5 Zimmern, 128 m2 Nutzfläche, 2 Terrassen für Eur 148'000

Ferienwohnungen und Ferienhäuser nah am Meer

- 3,5 Zimmer-Neubau-Wohnung mit Garage und Garten, herrliche Panorama Sicht auf den nahen Sandstrand (120m), Schnäppchen-Preis Eur 182'000

- 3,5 Zimmer Wohnung 85m2, Baujahr 2001, sehr hoher Standard. Schätzung der Bank Eur 890'000, Schnäppchen-Preis Eur 395'000

- Villa am Strand mit 180 Grad Meersicht, 200 m2 Nutzfläche mit 6 Zimmern, vollständig auf neustem Stand renoviert, Eur 890'000

- Attica-Wohnung von 160 qm Nutzfläche mit 2 riesigen Terrassen und 4 Zimmer, 2 Schlafzimmer und 2 Bäder. In einem Küstenort, der zu den schönsten Orten Italiens zählt, nur 100 Meter zum Strand, Preis Eur 950'000

- Paradiesisches Anwesen: Traum-Villa mit üppiger Palm- und Obstbaum-reicher Gartenanlage. Das Haus besteht aus 3 Stockwerken, mit Nutzflächen von 3 mal 180 m2 (3 mal 6 Zimmer inkl. 2 Bäder und eigene Waschküche). Jedes Stockwerk verfügt über 2 bis 3 Terrassen gedeckt und offen. Total 6 Garageplätze. 80 Meter über dem Meer mit traumhafter Aussicht und nur 200 Meter vom ligurischen Prominenten-Strand entfernt. Dieses Angebot nahe Sanremo, Monaco, Nizza gehört zu den Raritäten, die nur selten in den Verkauf gelangen. Preis Eur 1.95 Mio

- Villa 300 Meter vom Strand, 2016 vollständig neu renoviert, Nutzfläche 280 m2, 9 Zimmer, 3 Badezimmer, grosser Umschwung. Schätzung der Bank Eur 1,8 Mio., Schnäppchen-Preis Euro 450'000

Domizil für Ganzjahres-Golf, Überwintern und Ferien am Meer

Ligurien ist ideal für Ganzjahres-Golf und Ferien am Meer. CasaRiviera bietet den Golf-Begeisterten hochattraktive Angebote für jeden Bedarf (auch kostengünstige Grossobjekte als Dependance eines Golfclubs, Kursdomizil für einen Pro oder für Golf-Ferien-Organisatoren). Dazu gehören die vorgenannten Beispiele direkt am Strand und nah am Meer. Auch diese befinden sich nahe bei Golfplätzen und Outdoor-Sport-Gebieten. Ligurien eignet sich das ganze Jahr durch bestens für Golf, Wandern, Mountainbike und andere Outdoor-Sportarten.

Nebst den obenstehenden Angeboten und der oben beschriebenen paradiesischen Traumvilla (18 Zimmer), 200 Meter vom Strand, steht auch eine herrliche Design-Villa zum Verkauf:

- Design-Villa 300 m2, Grundstück 3'000 m2, schöner Garten mit Olivenbäumen, nur 5 Minuten vom Golfplatz. Baustandard, der höchste Ansprüche erfüllt. 4 Badezimmer, Whirlpool, diverse sehr grosse Innen- und Aussen-Terrassen, Schätzpreis Euro 4,5 Mio., Schnäppchenpreis 1,6 Mio

Weitere Beispiele sind auf der Internetseite abgebildet: http://www.casariviera.ch

Das aktuelle Angebot umfasst: - Über 250 Ferienhäuser mit Preisen von 50'000 Euro bis 480'000 Euro - Über 100 Villen mit grossem Garten und Preisen ab 320'000 Euro - Über 250 Wohnungen mit Preisen von 45'000 Euro bis 290'000 Euro

Die Ferienhaus-Angebote von CasaRiviera haben sehr hohes Potenzial für Wertsteigerung und Kapital-Gewinne. Die meisten dieser Angebote sind nicht öffentlich ausgeschrieben und werden exklusiv von CasaRiviera.ch vermittelt.

