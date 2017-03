Ferienwohnung mieten bei CasaRiviera und Traum-Ferien geniessen in Ligurien am nahen Mittelmeer - Über 700 Miet-Angebote in Ligurien an der italienischen ...

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zug (pts023/22.03.2017/13:05) - Der Komfort und die Qualität der Ferienwohnung ist mitentscheidend für das Gelingen der Ferien. CasaRiviera bietet von privaten Besitzern (an den schönsten Orten Liguriens) über 400 Ferienwohnungen und über 300 Ferienhäuser zur Miete an (Mindestmietdauer zwei Tage). Wer eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus an der Blumen-Riviera in Ligurien mieten möchte, der sollte die besonders schönen Angebote von CasaRiviera kennen. Denn diese Mietobjekte aus Privat-Besitz vereinen überdurchschnittlich schöne Einrichtung, Infrastruktur und Lage. Die Auswahl ist speziell gross und interessant bei Miet-Wohnungen und -Häusern nah beim Meer. Im breiten Angebot von CasaRiviera findet man die gewünschte Ferienwohnung oder das Ferienhaus nach Bedarf: http://www.casariviera.ch . Die Kunden profitieren zudem vom kompetenten 5-Stern-Service vor Ort.

Der Grossteil dieser hochinteressanten Miet-Angebote wird exklusiv von CasaRiviera.ch vermittelt. Private Besitzer vermieten so ihre schönen, gepflegten Ferienwohnungen an guten Lagen, in jener Zeit, in der sie diese nicht selbst nutzen.

Ferienhäuser und -wohnungen direkt oder nah am Meer

Ein Grossteil der Miet-Angebote von CasaRiviera befindet sich direkt oder nahe am Mittelmeer, an der westlichen italienischen Riviera in Ligurien. Wer kostengünstig eine komfortable Ferienwohnung oder ein Ferienhaus mieten möchte, der ist bei CasaRiviera richtig. Die grosse Auswahl und bedarfsgerechte Beratung, führen zum sehr schönen Feriendomizil mit kompetentem 5 Stern-Service vor Ort.

Das Angebot umfasst: - über 400 Mietwohnungen mit Mietpreisen ab 188 Euro bis 980 Euro pro Woche - über 300 Miethäuser und grössere Villen mit Mietpreisen ab 245 Euro bis 1'400 Euro pro Woche (die Miete ist abhängig von der Grösse, der Saison und von der Lage)

Im Vergleich zu ähnlichen Ferienwohnungen im Tessin, Toskana oder an der Cote d'Azur, ist die Miete der Ferienwohnungen von CasaRiviera.ch in Ligurien viel kostengünstiger. Auch die Kosten für Essen und Ausflüge sind viel günstiger in Ligurien.

Entscheidende Preis-Leistungs-Vorteile von CasaRiviera.ch sind: - hervorragende Kompetenz der Bezugspersonen vor Ort - sehr preisgünstige Miet-Angebote mit überdurchschnittlichem Komfort - speziell schöne Ferienwohnungen zu günstigen Preisen von Privat - 5-Stern-Service, Insider-Informationen und kompetente Betreuung vor Ort

Kauf-Angebote für Ferienhäuser und -wohnungen mit hohem Gewinnpotenzial

CasaRiviera vermittelt bei Bedarf auch einzigartig kostengünstige Kauf-Angebote für Ferienhäuser -villen und -wohnungen: - eigenes Domizil für Traumferien an der nahen Riviera im mediterranen Ligurien - einzigartig preisgünstige, hochinteressante Kaufmöglichkeiten für jeden Bedarf (Preisreduktionen bis zu 75 %, im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung) - riesige Preisvorteile im Vergleich zu Angeboten im Tessin, Toskana oder Còte d'Azur - Kapitalanlagen mit hohem Wertsteigerungs-Potenzial - Möglichkeit des Geldverdienens durch Mieteinnahmen, mit dem Untervermietungs-Service von CasaRiviera.ch (falls dies gewünscht ist)

Aktuelle Schnäppchen-Angebote findet man unter: https://plus.google.com/u/0/102311241088353919776

Das aktuelle Kauf-Sortiment umfasst: - über 250 Ferienhäuser mit Preisen von 50'000 Euro bis 480'000 Euro - über 100 Villen mit grossem Garten und Preisen ab 320'000 Euro - über 250 Wohnungen mit Preisen von 45'000 Euro bis 290'000 Euro

Die Ferien-Vorteile in Ligurien an der nahen Riviera

Ferienhäuser von CasaRiviera sind viel preisgünstiger im Vergleich zu jenen im Tessin, in der Toskana oder an der Cote d'Azur und deutlich näher als Letztere.

Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus von CasaRiviera.ch in Ligurien bietet an der nahen mediterranen Riviera: - eine grosse Auswahl von Strand-, Kultur-, Gastronomie- und Ausflugs-Erlebnissen - ein breites Angebot an Sport-Gelegenheiten, Ligurien ist das Outdoor-Mekka - hochkarätige Erholungs-Möglichkeiten mit einzigartigen Kraft-Orten

Das Team von CasaRiviera.ch informiert, organisiert und steht gerne in Ihrer Landessprache zur Verfügung.

In Ligurien schätzen die Gäste: - 300 Sonnentage pro Jahr, frei von Nebel und Frost - einzigartig mildes Klima, südliche Stimmung, mit Palmen, Oliven, Feigen, Orangen, Zitronen, Blumen und südliche Pflanzen - mediterrane Lebensqualität und leicht bekömmliche Küche - azurblaues Meer mit feinsandigen, verträumten oder charaktervollen Stränden - oft zwischen urigen Felsformationen und Klippen. Sauberste Luftqualität - Städtchen und "dolce Vita" am Strand a la Cote d'Azur - wunderschöne Aussichten aufs Meer - Wanderungen, Ausflüge und Spaziergänge am Meer und in die sehr nahe gelegenen Alpen (einzigartige Kombination von Berge und Meer) - Ganzjahres-Feriendestination mit herrlich angenehmem, schön warmem Klima im Bereich von 14 bis 28 Grad in Ponente/ Riviera delle Palme + Riviera dei Fiori (dem westlichen Ligurien) im Winter sehr mild, im Sommer nicht so heiss. Im Schutz der Alpen, wärmt das Mittelmeer im Winter und kühlt im Sommer. Das Klima von Ligurien ist in Europa einzigartig - kurze, rasche und gute Anfahrtswege - unverbrauchter und näher als Toskana und Cote d'Azur

CasaRiviera.ch ist die erste Adresse in Ligurien für Kunden, die ein Ferienhaus- oder eine -Wohnung kaufen möchten oder mieten möchten (Mietdauer ab zwei Tage).

Entscheidend für die Preis-Leistungs-Vorteile von CasaRiviera im Süden an der Riviera: - Partner mit führenden deutschsprachigen CH-Experten vor Ort - sehr preisgünstige Angebote mit außerordentlichem Komfort - speziell schöne Ferienwohnungen und Ferienhäuser von Privat - 5-Stern-Service, Insider-Informationen und kompetente Betreuung vor Ort - hochrentable Kapitalanlage(n) in sehr preisgünstige Immobilie(n)

Das Team von CasaRiviera.ch informiert, organisiert und steht gerne in Ihrer Landessprache zur Verfügung.

CasaRiviera.ch ist die erste Adresse in Ligurien für Kunden, die ein Ferienhaus- oder eine -Wohnung mieten möchten (Mietdauer ab zwei Tage) oder kaufen möchten. Mit CasaRiviera gelingen Traum-Ferien in Ligurien, an der nahen Riviera sehr kostengünstig, mit mediterraner Stimmung und einzigartig schönen Erlebnissen.

(Ende)

Aussender: CasaRiviera AG i.G. Ansprechpartner: Cora Genge und Team Tel.: +41 41 511 03 66 E-Mail: info@casariviera.ch Website: www.casariviera.ch

Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170322023

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2017 08:05 ET (12:05 GMT)- - 08 05 AM EDT 03-22-17