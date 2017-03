Fillon-Verbündete wechseln ins Macron-Lager

Paris (Reuters) - Mehrere Verbündete des konservativen französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon stellen sich hinter dessen unabhängigen Rivalen Emmanuel Macron.

Macrons "Methode ist die richtige", erklärten neun Senatoren des Mitte-Rechts-Bündnisses UDI-UC in einem Beitrag für die am Sonntag erscheinende Wochenzeitung "Journal du Dimanche". Macron sei proeuropäisch und wolle die Gräben zwischen Links und Rechts überwinden. "Er will die Menschen zusammenbringen... und einen neuen Dialog zwischen dem französischen Volk und seinen Vertretern einleiten."

Der einstige Wahlfavorit Fillon ist wegen eines Scheinbeschäftigungsskandals in den Umfragen abgerutscht. Er weist alle Vorwürfe von sich. Dennoch werden Macron mittlerweile die besten Chancen eingeräumt, sich nach dem ersten Wahlgang am 23. April in der Stichwahl Anfang Mai gegen die Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, durchzusetzen.