Flughafen Wien erwartet deutlich höhere Dividende

Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62) verzeichnete im Jahr 2016 23,4 Mio. Passagiere am Standort und überstieg damit erstmals die 23 Mio.-Schwelle, wie am Dienstag berichtet wird. Inklusive der Beteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice wurden 28,9 Mio. Passagiere abgefertigt. Für 2017 wird ein Passagierwachstum zwischen +1 Prozent und +3 Prozent, sowie Steigerungen bei Umsatz, EBITDA und Nettoergebnis erwartet.Den Aktionären wird eine deutliche Erhöhung der Dividende in Aussicht gestellt. Der Konzern hatte im letzten Jahr die Dividende für das Jahr 2015 um knapp 21 Prozent auf 0,50 Euro (2 Euro vor Aktiensplit) erhöht. Beim derzeitigen Börsenkurs von 24,34 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,05 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2017 statt. Im Jahr 2016 erfolgte ein Aktiensplit im Verhältnis 1:4.Um auch künftig auf Erfolgskurs zu bleiben, sei ein umfangreiches Investitionsprogramm von 1,6 Mrd. bis 2025 (ohne Investitionen 3. Piste) geplant, wie weiter berichtet wird.Redaktion MyDividends.de