Forderungen aus Deutschland nach Ende der lockeren EZB-Geldpolitik

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem unerwartet deutlichen Inflationsanstieg in Deutschland Ende 2016 haben deutsche Wissenschaftler und Politiker die Europäische Zentralbank (EZB) zu einem Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik aufgefordert. Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, stellte eine Beendigung des Anleihekaufprogramms im März in den Raum, Bayern Finanzminister Markus Söder forderte "schnellstmögliche" Zinserhöhungen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Teuerung in Deutschland war im Dezember auf 1,7 Prozent von 0,7 Prozent im Vormonat gestiegen.

Ifo-Chef Fuest: Bei Inflationserholung im Euroraum Anleihekäufe im März beenden "Wenn diese Zahlen sich für die Eurozone insgesamt bestätigen, sollte die EZB das Anleihekaufprogramm im März 2017 beenden", forderte Fuest laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Für eine Fortsetzung der Käufe gebe es dann keine Rechtfertigung mehr. Der EZB-Rat hatte Anfang Dezember eine Verlängerung der Anleihekäufe bis Dezember 2017 beschlossen - allerdings bei einem ab April von 80 auf 60 Milliarden Euro verringerten monatlichen Volumen.

Auch der Chef der Konjunkturabteilung des Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kooths, forderte die EZB zu einem "Ausstieg aus ihrer ultraexpansiven Geldpolitik" auf. Deren Nutzen sei kaum noch zu erkennen, sagte Kooths der FAZ. Allerdings räumte Kooths ein, dass viele hochverschuldete Staaten von billigem Geld abhängig seien und auch viele Banken bei einer Zinswende Probleme bekämen.

Volkswirte sehen Euroraum-Inflation im Dezember bei rund 1 Prozent Zweck der Anleihekäufe ist es, die Inflation im Euroraum mittelfristig in Richtung 2 Prozent zu bewegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Teuerung im Euroraum im Dezember auf 1,0 Prozent gestiegen ist. Nach unerwartet kräftigen Preiserholungen in Deutschland und Spanien - die allerdings größtenteils auf einem Basiseffekt bei den Energiepreisen beruhten - wollen sie aber auch einen etwas kräftigeren Preisanstieg nicht ausschließen.

Die meisten Ökonomen erwarten, dass die Inflationsrate im Jahresverlauf noch etwas weiter steigen wird. Dabei dürfte der grundlegende Inflationsdruck (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) aber unter 1 Prozent bleiben. Die EZB will ihre aktuelle Geldpolitik so lange fortführen, bis die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent gestiegen ist.

Laut den jüngsten Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der EZB, die allerdings die jüngsten Beschlüsse zur Förderkürzung durch die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und einige Nicht-Opec-Staaten noch nicht berücksichtigten, wird das nicht vor Ende 2019 der Fall sein.

Söder: Nullzinspolitik verheerend für deutsche Sparer Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sagte dem Handelsblatt: "Die Nullzinspolitik bei steigender Inflation ist verheerend für den deutschen Sparer." Die EZB müsse schnellstmöglich beginnen, die Zinsen wieder Schritt für Schritt anzuheben.

Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, forderte die EZB laut Handelsblatt auf, "Flagge zu zeigen". "Sie hat die Nullzinspolitik bislang mit Deflationsgefahren begründet. Wenn jetzt die Inflation wieder anzieht, muss die EZB konsequenterweise die Zinsen erhöhen", forderte Linnemann. Ansonsten würde sich die Vermutung bestätigen, dass die Nullzinspolitik politisch motiviert sei, und die Zentralbank den südeuropäischen Ländern helfen wolle.

