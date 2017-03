Fotodienstleister CEWE steigert Gewinn

OLDENBURG/FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr plant der Oldenburger Fotodienstleister CEWE die achte Dividendenerhöhung in Folge. Vor allem wegen des guten Weihnachtsgeschäfts mit Fotoprodukten stieg der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2016 auf 30,4 Millionen Euro, wie das börsennotierte Unternehmen bei der Vorstellung des Geschäftsberichts am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von 35,2 Prozent. Zu den erfolgreichen Produkten zählten demnach Fotobücher und Kalender.

Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr alle wirtschaftlichen Ziele erreicht oder übertroffen hat, strebt es 2017 einen Konzernumsatz von bis zu 615 Millionen Euro an. Im Geschäftsjahr 2016 hatte das Unternehmen den Umsatz um 7,0 Prozent auf 593,1 Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll im laufenden Geschäftsjahr zwischen 45 Millionen und 51 Millionen Euro liegen. Zum Vergleich: 2016 erwirtschaftete Cewe ein Ebit von 47 Millionen Euro und schaffte damit im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 29,2 Prozent.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat nach dem aktuellen Geschäftsbericht zwölf Betriebsstätten in 24 europäischen Ländern. Sie beschäftigt 3500 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr produzierte Cewe 2,2 Milliarden Fotos und 6,2 Millionen Fotobücher./hho/DP/jha