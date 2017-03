Frankreich: Inflationsrate unverändert im März

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Inflationsrate im März nicht verändert. Die Verbraucherpreise seien um 1,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Bereits im Februar hatte die Rate bei 1,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten die Entwicklung erwartet. Die Daten beziehen sich auf den für europäische Zwecke erhobenen Verbraucherpreisindex HVPI.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im März im 0,7 Prozent. Auch dies war von Ökonomen erwartet worden. Im Februar hatte der Anstieg noch bei 0,2 Prozent gelegen.

Frankreich weicht von der Entwicklung in Deutschland und Spanien ab. In beiden Ländern war laut Daten vom Donnerstag die Jahresinflationsrate überraschend deutlich gefallen. Am Vormittag werden noch die Daten für die gesamte Eurozone erwartet. Hier erwarten Ökonomen einen Rückgang.

Enttäuschend entwickelt haben sich in Frankreich die privaten Konsumausgaben. Diese gingen im Februar laut Insee um 0,8 Prozent zum Vormonat zurück. Erwartet wurde hier ein Anstieg um 0,1 Prozent./jsl/fbr