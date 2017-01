Frankreichs Staatschef kritisiert Protektionismus als "schlimmste Antwort"

SANTIAGO DE CHILE (AFP)--Angesichts des Amtsantritts von US-Präsident Donald Trump hat Frankreichs Staatschef François Hollande vor Protektionismus gewarnt. "Wir sind für eine regulierte Globalisierung, damit es Gesundheitsnormen, soziale Normen (...) im Austausch zwischen den Ländern, zwischen den Regionen gibt", sagte Hollande am Samstag in Santiago de Chile bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet. Der Protektionismus hingegen sei "die schlimmste Antwort".

Die Abschottung einer Volkswirtschaft nach außen "verhindert den Austausch, schadet dem Wachstum und belastet die Beschäftigung, einschließlich der Länder, die den Protektionismus gründen und ihn insbesondere installieren", warnte Hollande offenbar mit Blick auf Trump.

Dieser hatte am Freitag bei seiner Antrittsrede verkündet: "Von diesem Moment an wird Amerika zuerst kommen." Bei all seinen Entscheidungen als US-Präsident, sei es zu Handel, Einwanderung oder Außenpolitik, wolle er stets die Interessen der "amerikanischen Arbeiter und amerikanische Familien" voranstellen.

