Französische Front National sieht Wilders im Aufwind

DAX schließt fester -- Dow Jones schließt im Plus -- US-Fed erhöht den Leitzins -- E.ON erhöht trotz Rekordverlust Dividende -- Munich Re erwartet weiteren Gewinnrückgang -- Lufthansa im Fokus

Tesla will sich frisches Kapital für Produktion besorgen. Oracle verdient dank boomender Cloud-Dienste besser als erwartet. Kein Rechtsruck in den Niederlanden: Rutte vorn, Wilders weit zurück. Razzia in der Audi-Zentrale. GfK-Aktie verliert: Spekulationen über vollständige Übernahme im Blick. Software AG will Aktionäre mit steigender Dividende belohnen. Das wird vom bevorstehenden Apple-Event im März erwartet.