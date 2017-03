Freenet erhöht die Dividende

Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) wird die Dividende von 1,55 Euro auf 1,60 Euro anheben. Damit wird die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent gesteigert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,60 Prozent. Die Ausschüttung entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 60 Prozent des im Geschäftsjahr 2016 erwirtschafteten Free Cashflows.

Die nächste Hauptversammlung findet am 1. Juni 2017 statt. Die freenet AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigen Zahlen einen gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent gesteigerten Konzernumsatz von 3,36 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,118 Milliarden Euro). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen, Zinsen und Steuern) kletterte um 18,5 Prozent auf 438,8 Millionen Euro (Vorjahr: 370,2 Millionen Euro). Der Free Cashflow verzeichnete einen Anstieg um 20 Prozent auf 341,5 Millionen Euro (Vorjahr: 284,5 Millionen Euro).

Die endgültigen Zahlen und der Geschäftsbericht 2016 werden am 23. März 2017 veröffentlicht. Am 12. April 2017 findet ein Kapitalmarkttag für Analysten und Investoren in Köln statt. Dann wird der Vorstand diverse Zahlen und Einzelheiten zum TV-Geschäft präsentieren und die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlichen.

