Frist endet am 8. September: Verfahren gegen VW: Fondsgesellschaft Deka wird Musterklägerin | Nachricht | finanzen.net

von Markus Hinterberger



Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hat die Fondsgesellschaft Deka Investment im anstehenden Prozess gegen Volkswagen zum Musterkläger bestimmt. Das Verfahren werde exemplarisch für rund 1470 gleichgelagerte Anlegerklagen geführt, die zusammen einen Schaden von insgesamt 1,9 Milliarden Euro geltend machen, teilte das Gericht mit.

Ein Urteil in dem Musterverfahren gilt dann auch für die anderen Fälle. Ein Termin für den Beginn der Verhandlung werde in den nächsten drei Monaten festgelegt (Az. 3 Kap 1/16).Im September 2015 gab die US-­Umweltbehörde bekannt, dass VW die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen mithilfe einer Software manipuliere. Daraufhin brach der Aktienkurs des Autoherstellers ein. Die Kläger werfen VW unter anderem vor, sie zu spät über die Ermittlungen der US-Behörden informiert zu haben., die noch keine Klage erhoben haben, können sich beim OLG Braunschweig anmelden. Dafür gilt eine Frist von sechs Monaten. Kläger müssen sich durch einen Anwalt vertreten lassen. Die Frist für die Eingabe endet am 8. September. Die Kosten für die Anmeldung zum Musterverfahren hängen vom Streitwert ab: Wer etwa durch den Kursrutsch 1000 Euro verloren hat, muss mit Verfahrenskosten von etwa 120 Euro rechnen. Bei einem Streitwert von 10.000 Euro fallen etwa 700 Euro Gebühren an.Laut Dietmar Kälberer von der Berliner Kanzlei Kälberer und Tittel gibt es keine akuten Probleme bei der Verjährung. "Da es eine Vielzahl von Anklagepunkten gibt, wird die Frage nach der Verjährung erst im Verfahren geklärt werden." Grundsätzlich könnten VW-Aktionäre, die ihre Wertpapiere ab dem Jahr 2008 erworben haben, klagen.Ob und wie lang das Verfahren dauern wird, ist völlig offen. Da sich auch große internationale Investoren unter den Klägern befinden, ist es auch möglich, dass es zu einem Vergleich kommt.

