Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat sein Krebsmittel Avelumab zugelassen. Das Immuntherapeutikum mit dem Handelsnamen Bavencio kann nun zur Behandlung des sogenannten Merkelzellkarzinoms (MCC) eingesetzt werden. Die Therapie ist die erste, die die FDA für die seltene Hautkrebsart genehmigte, wie die Merck KGaA mitteilte. Am Markt wird die Nachricht positiv aufgenommen.

Laut dem National Cancer Institute wird jedes Jahr bei rund 1.600 Menschen in den USA MCC diagnostiziert. Zwar haben die meisten Patienten lokale Tumoren, die chirurgisch entfernt werden können, doch bei rund der Hälfte der Patienten tritt der Krebs wieder auf, und mehr als 30 Prozent entwickeln am Ende eine metastasische Erkrankung. Bei Patienten mit metastasiertem MCC kann sich der Krebs von der Haut auf andere Teile des Körpers ausbreiten.

Avelumab ist größter Hoffnungsträger

Der gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Wirkstoff ist der größte Hoffnungsträger in der Pharma-Pipeline von Merck. Albert Bourla, Group President von Pfizer Innovative Health, bezeichnete die Zulassung als "Meilenstein für Menschen, die gegen das metastatische Merkelzellkarzinom kämpfen und bislang keine Alternative außer Chemotherapie hatten".

Die Gesundheitsbehörde hatte Bavencio im beschleunigten Verfahren geprüft und erteilte ihm einen Orphan-Drug- und einen Break-Through-Therapy-Status. Den Orphan-Drug-Status erhalten Medikamente für schwerwiegende Erkrankungen, von denen relativ wenige Menschen betroffen sind und deren Entwicklung deshalb gefördert wird. Eine Break-Through-Therapy weist signifikant verbesserte Ansprechraten als Vergleichspräparate auf.

Im Februar hatte die FDA Avelumab in einer weiteren Indikation zur beschleunigten Prüfung angenommen: der Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom und Krankheitsprogression unter oder nach platinbasierter Chemotherapie.

Solche Tumoren werden etwa im Nierenbecken, im Harnleiter oder in der Blase gefunden. Während sich die FDA normalerweise zehn Monate Zeit nimmt für Prüfung und Entscheidung, sind es bei einem beschleunigten Verfahren nur etwa sechs Monate, in diesem Fall also bis Ende August.

Händler: Nachrichten klar positiv für Merck

Die erste Zulassung für das Krebsmittel in den USA wird für Merck an der Börse klar positiv gewertet. "Es ist die erste US-Zulassung für Merck seit neun Jahren", betonte ein Marktteilnehmer. Für diese Indikation MCC erwarteten Analysten für die kommenden zehn Jahre Umsätze von rund 300 Millionen Euro. Avelumab mit allen Indikationen wird mit 2,5 Milliarden Euro ein Blockbuster-Status eingeräumt.

Die Papiere stiegen am Vormittag bis auf 105,50 Euro und damit auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015. Zuletzt legten sie an der DAX 30-Spitze um 2,84 Prozent auf 105,05 Euro zu. Anfang März waren die Aktien nach einem zurückhaltenden Geschäftsausblick noch fast bis auf 98 Euro gefallen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Merck 2016, Merck KGaA