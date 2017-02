Für 7 Millionen Dollar: Twitter-Chef deckt sich dick mit Aktien ein | Nachricht | finanzen.net

Twitter -Aktien gehören nicht zu den Investments, an denen die Anteilseigner bislang viel Freude gehabt haben. In den vergangenen drei Jahren haben Twitter-Titel über 70 Prozent an Wert eingebüßt - allein im letzten halben Jahr brach der Kurswert um 20 Prozent ein. Grund genug, für den Chef des Unternehmens, Jack Dorsey , den Investoren ein wenig Vertrauen zurückzugeben.

7 Millionen Dollar für Twitter-Aktien hingeblättert

Am Valentinstag nutzte CEO Dorsey die Gelegenheit, um den Anlegern und Investoren mitzuteilen, dass er Aktien des eigenen Unternehmens erworben hat. Sieben Millionen US-Dollar hat der Chef dafür auf den Tisch gelegt. Stilecht verkündete er die Nachricht auf seinem eigenen Twitter-Account mit dem Hashtag #LoveTwitter. Die Käufe sind allesamt in dieser Woche erfolgt: Am Montag deckte sich Dorsey mit Anteilsscheinen im Wert von einer Million Dollar ein, am Dienstag nahm er nochmals sechs Millionen Dollar in die Hand, um seine Anteile aufzustocken.

Gerüchte um Verkauf reißen nicht ab

Dass Dorsey tatsächlich ein derart riesiges Aktienpaket kauft, weil er an die positive Kursentwicklung von Twitter glaubt, scheint nach einem Blick auf die jüngsten Geschichte des Unternehmens wenig wahrscheinlich. Schließlich ist der Kurznachrichtendienst dem Vernehmen nach seit mehreren Monaten auf der Suche nach einem Käufer - doch mögliche Interessenten sind reihenweise abgesprungen. Nicht nur Salesforce hat Twitter eine Absage erteilt, auch der Internetriese Google und der Unterhaltungskonzern Disney haben inzwischen abgewunken. Dorsey hatte daraufhin immer wieder betont, dass er Twitter komplett umbauen möchte.

Ob der jüngste Aktienkauf ein Hinweis an Investoren sein könnte, dass Dorsey mit seinen Plänen weiter vorangekommen ist, als bislang kommuniziert, oder ob die sieben Millionen Dollar eine Art Beruhigungspille für die geplagten Twitter-Aktionäre sein sollen, bleibt offen.

An der NYSE kam die Nachricht zumindest schon einmal gut an: Die Twitter-Aktie legte am Dienstag im US-Handel knapp 4,5 Prozent zu.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: John Chiala/CNBC/NBCU/Photo Bank via Getty Images, Anthony Correia / Shutterstock.com