Fusion wird noch geprüft: Deutsche Börse: "Nicht klar, ob es klappt" | Nachricht | finanzen.net

Der Zusammenschluss wird derzeit von den EU-Wettbewerbshütern geprüft. "Danach gibt es eine ganze Reihe von nationalen und regionalen Bewilligungen, die noch kommen müssen. Also das ist überhaupt nicht klar, dass das klappt", sagte Kengeter in Frankfurt.

Die EU-Kommission will beiden Börsenbetreibern nächste Woche in einem vertraulichen Schreiben mitteilen, welche Bedenken sie hat. Darauf können diese mit Zugeständnissen eingehen. Nach der EU-Kommission muss unter anderem noch die hessische Börsenaufsicht grünes Licht geben. Sie sieht es kritisch, dass die Holding der fusionierten Börse in London angesiedelt werden soll.In der Finanzbranche gibt es Zweifel, dass Kengeter bei der Deutschen Börse bleibt, wenn die London Stock Exchange " target="_blank">LSE-Fusion scheitert.

