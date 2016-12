GNW: ADVA Optical Networking SE: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ADVA Optical Networking SE: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ADVA Optical Networking SE /

ADVA Optical Networking SE: Veröffentlichung gem. § 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel

der europaweiten Verbreitung

+------------------------------------------------------------------+

| X Stimmrechtsmitteilung |

| oder |

| Korrektur einer am veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung |

+------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

| 1. Angaben zum Emittenten (Name, Anschrift) |

| ADVA Optical Networking SE, Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen, Deutschland |

| |

+----------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------+

| 2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich) |

| X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

| |

| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |

| |

| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |

| |

| Sonstiger Grund: |

+---------------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter Sitz und Staat:

Ministry of Finance on behalf of the State of Oslo, Norwegen

Norway

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------+

| 5. Datum der Schwellenberührung: 27.12.2016 |

+--------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

|6. Gesamtstimmrechtsanteile |

+--------------+---------------+-------------------+-----------+---------------+

| | Anteil |Anteil Instrumente | Summe | Gesamtzahl |

| | Stimmrechte | (Summe | Anteile | Stimmrechte |

| | (Summe 7.a.) | 7.b.1.+ 7.b.2.) | (Summe | |

| | | | 7.a. + | |

| | | | 7.b.) | |

+--------------+---------------+-------------------+-----------+---------------+

|Neu | 2,84% | 1,18% | 4,01% | 49.498.934 |

| | | | | |

+--------------+---------------+-------------------+-----------+---------------+

|letzte | 3,773% | 0,996% | 4,769% | |

|Mitteilung | | | | |

+--------------+---------------+-------------------+-----------+---------------+

+----------------------------------------------------------------------+

| |

| 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen |

+----------------------------------------------------------------------+

| a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) |

+--------------+---------------------------+---------------------------+

| | absolut | in % |

| ISIN +-------------+-------------+-------------+-------------+

| | direkt | zugerechnet | direkt | zugerechnet |

| | (§ 21 WpHG) | (§ 22 WpHG) | (§ 21 WpHG) | (§ 22 WpHG) |

+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

| DE0005103006 | | 1.404.664 | % | 2,84% |

+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

| | | | % | % |

+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

| Summe | 1.404.664 | 2,84% |

+--------------+---------------------------+---------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

|b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei |

|mehr als 3 Instrumenten) |

+--------------+------------+--------------------+--------------+--------------+

| Art des |Fälligkeit /|Ausübungszeitraum / | Stimmrechte |Stimmrechte in|

| Instruments | Verfall | Laufzeit | absolut | % |

+--------------+------------+--------------------+--------------+--------------+

|Shares on loan| | | | |

| (right to | N/A | Jederzeit | 582.000 | 1,18% |

| recall) | | | | |

+--------------+------------+--------------------+--------------+--------------+

| | | | | % |

+--------------+------------+--------------------+--------------+--------------+

| | | | | % |

+--------------+------------+--------------------+--------------+--------------+

| Summe | 582.000 | 1,18% |

+--------------------+--------------+--------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

|b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei |

|mehr als 3 Instrumenten) |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Fälligkeit| |Barausgleich| | |

| Art des | / |Ausübungszeitraum| oder |Stimmrechte|Stimmrechte|

|Instruments | Verfall | / Laufzeit | physische | absolut | in % |

| | | | Abwicklung | | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| | | | | | % |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| | | | | | % |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| | | | | | % |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| Summe | | % |

+------------+-----------+-----------+

+------------------------------------------------------------------------------+

|8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte zutreffendes |

|ankreuzen): |

| |

|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht |

|Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des|

|Emittenten (1.). |

| |

|X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten |

|beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bitte |

|Anlage verwenden bei mehr als 4 Unternehmen; in diesem Fall bitte der |

|Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen): |

| |

| | | | |

|Unternehmen |Stimmrechte in %, wenn|Instrumente in %, wenn|Summe in %, wenn|

| | 3% oder höher | 5% oder höher | 5% oder höher |

+---------------+----------------------+----------------------+----------------+

|State of Norway| % | % | % |

+---------------+----------------------+----------------------+----------------+

|Norges Bank | % | % | % |

+---------------+----------------------+----------------------+----------------+

| | % | % | % |

+---------------+----------------------+----------------------+----------------+

| | % | % | % |

+---------------+----------------------+----------------------+----------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

|9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG |

|(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) |

|Datum der Hauptversammlung: |

| |

|Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht |

|Stimmrechten) |

+------------------------------------------------------------------------------+

