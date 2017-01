GNW: GLOBAL BIOENERGIES: Erfolg und letzte Auszahlung für das vom französischen Staat finanzierte Projekt BIOMA+

GLOBAL BIOENERGIES: Erfolg und letzte Auszahlung für das vom französischen Staat finanzierte Projekt BIOMA+

GLOBAL BIOENERGIES: Erfolg und letzte Auszahlung für das vom französischen Staat

finanzierte Projekt BIOMA+

Evry (Frankreich), 3. Januar 2017 - Global Bioenergies gibt heute den Erfolg des

Projekts BIOMA+ bekannt. Es wurde im Rahmen des Programms für

Zukunftsinvestitionen (Investissements d'Avenir Programm) vom französischen

Staat finanziert. Die letzte Auszahlung ist eingegangen, so dass die Gruppe zum

31. Dezember 2016 solide liquide Mittel von etwa 7,4 Mio. EUR (untestiert)

ausweisen kann.

Das Programm BIOMA+, das seit 2013 im Rahmen des französischen Programms für

Zukunftsinvestitionen (Investissements d'Avenir Programm) finanziert und vom

ADEME begleitet wurde, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Global Bioenergies,

Arkema und dem CNRS (Centre national de la recherche scientifique - staatliche

Forschungseinrichtung in Frankreich). Ziel des Projekts war der Aufbau eines

Pilotprojekts für das Verfahren zur regenerativen Produktion von Isobuten.

Außerdem bezweckte das Programm die Umwandlung von Bio-Isobuten in

Methacrylsäure, die in großem Umfang zur Herstellung von Farben eingesetzt wird.

Tatsächlich konnte erstmalig Methacrylsäure auf Biobasis aus Isobuten

hergestellt werden und der Erfolg des Pilotprojekts ermöglichte die nächste

Skalierungsetappe, die in der industriellen Demonstrationsanlage, die kürzlich

in der Raffinerie Leuna in Deutschland installiert wurde, vorangetrieben wird.

Diese Ergebnisse haben eine letzte Auszahlung in Höhe von 797. TEUR bedingt, ein

Drittel davon in Form einer Subvention und zwei Drittel als rückzahlbarer

Vorschuss.

Eine neue Finanzierung in Höhe von 9 Mio. EUR für vier Jahre wurde im Juni 2016

vom französischen Staat gewährt, wiederum über das Programm für

Zukunftsinvestitionen (Investissements d'Avenir Programm) und dem ADEME, und

zwar einem Konsortium aus Global Bioenergies, L'Oréal, Cristal Union und IBN-

One. Diesmal geht es darum, eine erste gewerbliche Anlage zur Produktion von

regenerativem Isobuten in Frankreich zu installieren.

François-Henri Reynaud, Finanzdirektor von Global Bioenergies, erklärt: "Die

liquiden Mittel zum 31. Dezember 2016 (7.4m EUR) sind deutlich höher als

erwartet. Die französischen und deutschen öffentlichen Finanzierungsmittel

(insgesamt 6,2 Mio. EUR für 2017) sowie die Eigenkapitalfinanzierung aus dem in

den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimateten Kapitalfonds Bracknor (feste

Zusage über 7,5 Mio. EUR für 2017) sorgen für Visibilität über 2017 hinaus."

Marc Delcourt, Generaldirektor von Global Bioenergies, schließt: "2017 wird ein

entscheidendes Jahr: Unser Verfahren durchläuft die letzten Test im

Demonstrations-Modus, wir werden unser erstes gewerbliches Produktionsprojekt

weiter voranbringen und weitere initiieren; des weiteren werden wir die

Rohstoffe diversifizieren, die in unserem Verfahren eingesetzt werden können, um

die Kosten zu senken und den Nutzen für die Umwelt zu erhöhen. Wir werden

weiterhin mit führenden Industrieunternehmen aus unterschiedlichen Sektoren

zusammenarbeiten. Sie helfen uns, unseren Platz unter den wesentlichen Spielern

bei der Energiewende und für Umweltschutz einzunehmen."

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in

Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in

Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten fortgeschrittene Programm

betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einem der wichtigsten

petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere

und Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit

die Leistungsfähigkeit dieses Prozesses, führt Tests in ihrer Pilotanlage durch,

stellt in Deutschland eine industrielle Demonstrationsanlage fertig und bereitet

die erste voll-skalierbare Produktionsanlage in einem IBN-One genannten Joint

Venture mit Cristal Union vor. Das Unternehmen konnte auch seine Erfolge mit

Propylen und Butadien, beide aus der Familie der gasförmigen Alkene und

Hauptmoleküle der petrochemischen Industrie, wiederholen. Global Bioenergies ist

an der Pariser Börse Alternext gelistet (FR0011052257) und Bestandteil des

Alternext Oseo Innovation Index.

Erhalten Sie die neusten Informationen von Global Bioenergies aus erster Hand

Melden Sie sich auf unserer Webseite www.global-bioenergies.com an.

Folgen Sie uns über Twitter: @GlobalBioenergi

Kontakt

GLOBAL BIOENERGIES

François-Henri REYNAUD

Finanzvorstand

Tel: +33 1 64 98 20 50

Email: invest@global-bioenergies.com

PRESSEMITTEILUNG:

http://hugin.info/166909/R/2068669/776893.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GLOBAL BIOENERGIES via GlobeNewswire

http://www.global-bioenergies.com/