GNW-News: ADVA Optical Networking unterstützt die "Science Based Targets Initiative" im Kampf gegen die globale Erderwärmung

Der Telekommunikationsausrüster ist eines der ersten Unternehmen, die sich an

dem ehrgeizigen Projekt zur Emissionssenkung beteiligen

München, Deutschland. 6. Februar 2017. ADVA Optical Networking hat heute seine

Beteiligung an der "Science-Based Targets Initiative" (SBTi) bekannt gegeben.

Durch seine Teilnahme verpflichtet sich der Telekommunikationsausrüster zur

Festlegung wissenschaftlich belegter Ziele für die Reduzierung der Emission von

Kohlenstoffen. Diese aus wissenschaftlichen Untersuchungen abgeleiteten Vorgaben

stehen im Einklang mit den international abgestimmten Bemühungen zur Begrenzung

der globalen Erderwärmung auf einen Wert unter die kritische Marke von zwei Grad

Celsius. ADVA Optical Networking hat zwei Jahre Zeit, seine Ziele festzulegen.

Diese werden dann eingehend von SBTi-Experten geprüft und validiert. Mit der

Einhaltung dieser Ziele wird das Unternehmen sein kontinuierliches Bekenntnis

zur Nachhaltigkeit als Teil seiner sozialen Verantwortung untermauern. ADVA

Optical Networking ist eines der ersten 200 Unternehmen weltweit, die der

globalen Initiative beigetreten sind.

"Wir entwickeln Technologie, die mehr schafft, als unseren Kunden zu

geschäftlichem Erfolg zu verhelfen. Unsere Innovationen kommen auch unserer

Gesellschaft und unserem Planeten zugute. Es ist diese Kultur der

kontinuierlichen Verbesserung, dank der wir vor Kurzem den erstmals verliehenen

QuEST Forum Award für Nachhaltigkeit gewonnen haben", erklärt Klaus Grobe,

Director, Global Sustainability bei ADVA Optical Networking. "Für eine

erhebliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen reicht es nicht, sich nur auf

unsere betrieblichen Abläufe zu konzentrieren. Wir müssen auch in den

nachgelagerten Stufen unserer Wertschöpfungskette unseren Beitrag leisten. Um

eine nachhaltige Zukunft zu erschaffen, müssen wir unseren Kunden helfen,

effizienter zu werden, also sie dabei unterstützen, trotz der kontinuierlich

steigenden Nachfrage nach Übertragungskapazität, ihre Emissionen einzuschränken.

Wir sind gerade dabei, ehrgeizige, intensitätsbasierte Ziele festzulegen, damit

unsere DCI-Lösungen (Data Center Interconnect) erheblich höhere Durchsätze bei

proportional geringerem Energieverbrauch bereitstellen können."

Die SBTi hilft Unternehmen, mit wissenschaftlicher Methode transformative Ziele

innerhalb eines Zeitrahmens festzulegen, die im Einklang mit den Zielen des

Pariser Abkommens stehen. ADVA Optical Networking bekennt sich zur SBTi und wird

den im Hinblick auf die CO(2)-Bilanz wichtigsten Bereich in seiner

Wertschöpfungskette in Angriff nehmen: die indirekten Emissionen der

Verbraucher. Das Unternehmen wird sich ehrgeizige Ziele zur Reduzierung der

sogenannten "Scope 3"-Emissionen setzen, die im Greenhouse Gas Protocol

definiert wurden. Diese will ADVA Optical Networking innerhalb der nächsten fünf

Jahre umsetzen, indem es vor allem die Energieeffizienz seiner optischen

Übertragungslösungen erheblich verbessern will. Die ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM) benötigt bereits heute weniger Stellfläche und Energie als

vergleichbare DCI-Technologien. Diese ehrgeizigen, neuen Ziele unterstreichen

die langfristige Mission des Unternehmens, den Energieverbrauch und den

Platzbedarf seiner Übertragungstechnik noch weiter zu verringern.

"Es ist toll, dass Unternehmen wie ADVA Optical Networking den Klimawandel so

ernst nehmen und durch nachhaltige Innovationen den Weg weisen. Mehr als

200 große Unternehmen beteiligen sich bereits an der Initiative. Diese

Unternehmen zeigen, dass Umweltschutz gleichbedeutend mit geschäftlichem Erfolg

sein kann", so Cynthia Cummis, Director, Private Sector Climate Mitigation, WRI

und Mitglied des Lenkungsausschusses der STBi. "Durch die Verpflichtung zur

Festlegung wissenschaftsbasierter Ziele dient ADVA Optical Networking als

Vorbild in der Branche. Viele Unternehmen denken, dass sie zur Reduzierung ihrer

Treibhausgasemissionen nur ihre direkten Emissionen senken müssen. Andere

Unternehmen wie ADVA Optical Networking haben jedoch verstanden, dass es darum

geht, die gesamte Wertschöpfungskette zu berücksichtigen und in jeder Stufe des

Produktlebenszyklus, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern."

Weitere Informationen erhalten Sie im neuesten Video von ADVA Optical Networking

zum Thema Nachhaltigkeit: https://youtu.be/W09fHyx5tXs.

