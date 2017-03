GNW-News: Actelion erhält Label-Erweiterung für "Epoprostenol ACT" zur Behandlung pädiatrischer PAH-Patienten in Japan

Actelion erhält Label-Erweiterung für "Epoprostenol ACT" zur Behandlung pädiatrischer PAH-Patienten in Japan

Actelion Pharmaceuticals Ltd /

Actelion erhält Label-Erweiterung für "Epoprostenol ACT" zur Behandlung

pädiatrischer PAH-Patienten in Japan

ALLSCHWIL, SCHWEIZ - 2. März 2017 - Actelion (SIX: ATLN) gab heute bekannt, dass

das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales eine Dosierungs-

und Anwendungserweiterung für "Epoprostenol ACT" (0,5 mg und 1,5 mg) zur

Behandlung von pädiatrischen Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie

(PAH) bewilligt hat.

Dr. Satoshi Tanaka, President von Actelion Japan und Chairman von Actelion South

Korea, sagte: "Mit "Epoprostenol ACT" erhält in Japan erstmals eine

Epoprostenolformulierung die Zulassung für die pädiatrische Indikation. Durch

die Aufnahme dieser Patientenpopulation in das Produktlabel können wir den

Ärzten in Japan eine Behandlungsoption für die intravenöse Therapie junger

Patienten anbieten, die an fortgeschrittener pulmonaler arterieller Hypertonie

leiden. "Epoprostenol ACT" bietet diesen Patienten, ihren Angehörigen und

Pflegefachkräften Vorteile, die den Umgang mit der Krankheit erleichtern. Hierzu

zählen eine bessere Stabilität der Darreichungsform des Medikaments und eine

grössere Flexibilität bei der Vorbereitung und Applikation."

Actelion Pharmaceuticals Japan wird nun mit allen beteiligten Partnern eng

zusammenarbeiten, um "Epoprostenol ACT" den pädiatrischen Patienten

baldmöglichst zur Verfügung stellen zu können.

Veletri(®) (Epoprostenol zur Injektion), das in Japan als "Epoprostenol ACT"

vermarktet wird, ist ein intravenös zu verabreichendes Prostazyklin, das in 17

Ländern weltweit vertrieben wird. Hierzu zählen die USA (seit 2010), die Schweiz

und Kanada (seit 2012) - wo das Produkt unter der Bezeichnung Caripul(®

)verkauft wird - sowie Japan und einige europäische Märkte (seit 2013). Der

Zulassungsprozess in weiteren Ländern läuft.

PULMONALE ARTERIELLE HYPERTONIE (PAH)

Pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) ist eine chronische, lebensbedrohliche

Erkrankung, die durch abnorm hohen Blutdruck in den Arterien zwischen Herz und

Lunge der betroffenen Patienten gekennzeichnet ist. Die Symptome von PAH sind

unspezifisch und reichen von leichter Atemlosigkeit und Müdigkeit beim

Verrichten normaler täglicher Aktivitäten bis hin zu Rechtsherzversagen und

schwerwiegender Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit und

schliesslich einer verkürzten Lebensdauer. PAH ist eine Untergruppe der

pulmonalen Hypertonie (PH). Hierzu zählen die idiopathische PAH, die erblich

bedingte PAH und PAH infolge Bindegewebserkrankungen, HIV-Infektion und

angeborener Herzkrankheit.

In den letzten zehn Jahren wurden bedeutende Fortschritte im Verständnis der

Pathophysiologie der PAH gemacht, die mit der Entwicklung von

Behandlungsrichtlinien und neuen Therapien einhergingen. Zu den Arzneimitteln,

die auf die drei in die Pathogenese involvierten Signalwege (Pathways)

ausgerichtete sind, zählen Endothelin-Rezeptor-Antagonisten (ERAs),

Prostazykline und Phosphodiesterase-5-Inhibitoren. Dank verfügbarer PAH-

Therapeutika hat sich die Prognose für PAH-Patienten von einer symptomatischen

Verbesserung der Belastungstoleranz vor zehn Jahren hin zu einer verzögerten

Krankheitsprogression heute verändert. Ein verbessertes Verständnis der

Krankheit und evidenzbasierte Richtlinien, die anhand der Erkenntnisse aus

randomisierten klinischen Studien entwickelt wurden, legen eine frühzeitige

therapeutische Intervention, eine zielgerichtete Behandlung und eine

Kombinationstherapie nahe. Weitere Informationen finden sich

unter http://www.pahuman.com/

ACTELION LTD.

Actelion Ltd. ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf

die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für

Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert.

Actelion ist wegweisend auf dem Gebiet der pulmonalen arteriellen Hypertonie

(PAH). Unser PAH-Portfolio deckt das Krankheitsspektrum der WHO-Funktionsklassen

II bis IV ab und umfasst Medikamente zur oralen, inhalierbaren und intravenösen

Therapie. Actelion verfügt zudem über behördlich zugelassene, jedoch nicht in

allen Ländern erhältliche Therapien für eine Reihe von Krankheiten, die durch

Spezialisten behandelt werden. Hierzu zählen Typ-1-Gaucher-Krankheit, Niemann-

Pick-Krankheit Typ C, digitale Ulzerationen bei Patienten mit systemischer

Sklerose sowie Mycosis fungoides bei Patienten mit kutanem T-Zell-Lymphom.

Das Unternehmen wurde Ende 1997 gegründet und beschäftigt inzwischen über 2600

engagierte Fachkräfte. Actelion ist in allen wichtigen Märkten der Welt präsent,

darunter die Vereinigten Staaten, Japan, China, Russland und Mexiko. Der

Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Allschwil / Basel, Schweiz.

Actelion Aktien werden an der SIX Swiss Exchange als Titel des Blue-Chip-Index

SMI (Swiss Market Index SMI(®)) gehandelt (Symbol: ATLN). Alle Markennamen sind

rechtlich geschützt.

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von

Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",

"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch

Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.

Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und

Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden

Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die

Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits

existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der

Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können

die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie

erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere

dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen,

können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten

abweichen.

