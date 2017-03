GNW-News: Aud Click, der portable WiFi- und Bluetooth-Lautsprecher mit Zugriff auf Amazon Alexa, wird ab März in Deutschland und Großbritannien verfügbar sein

Aud Click, der portable WiFi- und Bluetooth-Lautsprecher mit Zugriff auf Amazon Alexa, wird ab März in Deutschland und Großbritannien verfügbar sein

Mit dem Aud Click will sich iLuv an vorderster Front der Smart-Technologie

positionieren

PORT WASHINGTON, N.Y., 1. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- iLuv Creative

Technology, ein Unternehmen, das Produkte für den IoT-Markt entwickelt, gab

heute die bevorstehende Einführung des Aud Click, seines ersten Alexa-fähigen

Lautsprechers, in Deutschland und Großbritannien bekannt. Der duale drahtlose

tragbare Lautsprecher gibt Ihre Lieblingsmusik wieder und verbindet Sie über

seine einfache Click-and-Command-Funktion mit Alexa, dem beliebten Sprachdienst

von Amazon. Mit Alexa können Kunden ihr Smart-Home steuern sowie Nachrichten,

Verkehrsmeldungen, Wetterberichte, Sportergebnisse und vieles mehr empfangen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03819621-166c-4800-ae28-

ba04b97b26e6

"Wir freuen uns über den Aud Click, weil er die Lebensstilqualität unserer

Verbraucher in vielerlei Hinsicht verbessern wird", so Jason Park, Marketingchef

bei iLuv. "Unsere Mission ist es, Produkte zu entwickeln, die das Leben leichter

machen, und Alexa bietet so viele Möglichkeiten, von denen Menschen profitieren

können. Über Aud Click kann Alexa beispielsweise Ihren Tagesablauf verwalten und

Sie an Termine erinnern. Wir sind sehr froh, dass wir unsere Unterstützung jetzt

auch Kunden in Deutschland und Großbritannien anbieten können."

Der Aud Click ist ein portabler WiFi- und Bluetooth-Lautsprecher mit Amazon-

Alexa-Funktionalität, mit dem Kunden Folgendes tun können:

ALEXA UM UNTERSTÜTZUNG BITTEN

Alexa kann Fragen beantworten, Musik abspielen, Nachrichten verlesen, Wetter und

Verkehrsmeldungen abrufen, Ihr Smart-Home steuern und vieles mehr. Darüber kann

der Aud Click die Fähigkeiten von Alexa nutzen, um zum Beispiel ein Auto über

Uber zu bestellen.

MUSIK VON WICHTIGEN ANBIETERN ABSPIELEN

Klicken Sie einfach und bitten Sie Alexa darum, Ihre Lieblings-Songs zu spielen.

Der Aud Click arbeitet mit den wichtigsten Anbietern und Sendern, darunter

Amazon Music, Tunein und weitere. Außerdem können Sie Musik von den Playlists

auf Ihrem Smartphone abspielen. Über die Bluetooth-Verbindung funktioniert dies

auch ohne WLAN-Zugang.

AUD CLICK ÜBERALL HIN MITNEHMEN

Der Aud Click ist uneingeschränkt portabel, so dass Sie ihn auch mitnehmen

können, wenn Sie unterwegs sind. Die extrem geringe Größe macht den Aud Click

zum perfekten Begleiter für Ihr nächstes Picknick im Park, Ihren Strandbesuch

oder einfach für die Zeit, die Sie bei Freunden verbringen möchten. Wo Sie auch

hingehen, nehmen Sie den Aud Click mit und Sie haben Ihre Musik immer dabei.

MUSIK IN HOHER QUALITÄT HÖREN

Der Aud Click besitzt einen einzigartigen offenen Lautsprecher, der eine größere

Reichweite als die meisten Lautsprecher seiner Größe bietet. Diese

beeindruckende neue Technologie ermöglicht eine größere Schallausbreitung und

damit eine saubere und gestochen scharfe 360-Grad-Akustik.

WIEDERGABE IM GANZEN HAUS

Über WLAN können Sie mehrere, in Ihrer Wohnung verteilte Aud Click-Lautsprecher

miteinander verbinden. Mit der App lässt sich die Musik in jedem Raum steuern.

Ganz egal, ob Sie denselben Song im ganzen Haus hören oder in jedem Zimmer eine

andere Stimmung erzeugen möchten, der Aud Click wird alle Ihre Wünsche erfüllen.

Außerdem ist es möglich, einen Satz von Lautsprechern im Links-Modus und einen

anderen Satz im Rechts-Modus zu betreiben, um einen Stereoeffekt zu erzielen.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Der Aud Click(TM) von iLuv wird ab März mit einem UVP von 49,99 £ oder 49,99 EUR

bei Amazon.co.uk und anderen ausgewählten Einzelhändlern verfügbar sein.

Folgen Sie uns auf Facebook unter iLuvCreative.

Über iLuv

iLuv Creative Technology, der führende Zubehöranbieter für Apple-, Samsung- und

andere Smartphone-Geräte mit dem umfassendsten Sortiment, entwickelt in kurzer

Zeit Produkte für die anspruchsvollen Verbraucher von heute. Seit seiner

Gründung hat iLuv insgesamt 51 renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter 7

Red Dot Awards, 5 iF Design Awards für das Produktdesign, 13 Good Design Awards

und 26 CES Innovation Awards. Außerdem wurde die Leistung des Unternehmens mit

3 Global iBrand Top 20 Awards gewürdigt. Diese Auszeichnungen sind die

Anerkennung für das innovative Design und Engineering unseres Zubehörsortiments

für Mobiltelefone, darunter Connected-Home-Connected-Life-Produkte,

Lautsprecher, Kopfhörer, Ohrhörer, Ladegeräte, Kabel und Schutzhüllen. iLuv hat

seinen Hauptsitz in New York und ist ein Geschäftsbereich der jWIN Electronics

Corp., seit 1997 ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik. Alle

iLuv-Produkte werden in New York konzipiert, entworfen und entwickelt, um die

hohen Standards hinsichtlich Qualität, Preis, Design und Innovation

gewährleisten zu können. Erfahren Sie unter www.iLuv.com mehr über unsere

unverwechselbare Produktpalette und darüber, warum iLuv gleichbedeutend ist mit

"Innovation × Lifestyle × unbestreitbarer Nutzen".

Die Marke iLuv® ist das ausschließliche Eigentum der jWIN Electronics Corp. und

ist beim U.S. Patent and Trademark Office registriert. Die Marke kann in anderen

Ländern eingetragen oder zur Registrierung angemeldet sein. Alle anderen iLuv®-

Marken, Dienstleistungsmarken und Logos können in den USA oder in anderen

Ländern registriert oder zur Registrierung angemeldet sein. Jegliche Verwendung

der Marken von iLuv Creative Technology unterliegt der Lizenzierung. Alle

anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017 iLuv

Creative Technology.

Pressekontakt:

516-626-7188

marketing@iLuv.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: iLuv Creative Technology via GlobeNewswire

https://www.iluv.com/