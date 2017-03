GNW-News: Aufruf zur Teilnahme an den vierzehnten International Business Awards

Aufruf zur Teilnahme an den vierzehnten International Business Awards

Reduzierte Teilnahmegebühr bis zum 12. April

FAIRFAX, Virginia, 22. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards lädt zur

Teilnahme an den 14. International Business Awards ein. Der weltweit führende

Wirtschaftspreiswettbewerb zieht jedes Jahr Bewerbungen von Organisationen aus

mehr als 60 Ländern und Regionen an.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8540ffb4-

6337-429d-9f7c-3574f68f49c3

Unternehmen jeder Größe, öffentliche und private Organisationen, aber auch

Einzelpersonen können Bewerbungen für die International Business Awards

einreichen. Für Anmeldungen bis zum 12. April gelten ermäßigte

Teilnahmegebühren. Allgemeiner Bewerbungsschluss ist der 10. Mai. Bis zum 14.

Juni werden gegen die Zahlung einer Gebühr Nachmeldungen akzeptiert.

Informationen zur Teilnahme stehen unter www.StevieAwards.com/IBA zur Verfügung.

Eine internationale Jury aus mehr als 150 Führungskräften ermittelt die Gewinner

der Stevie Awards. Die Ergebnisse werden am 10. August bekannt gegeben. Die

Preisverleihung der Stevie Awards findet am 21. Oktober im Rahmen eines Gala-

Banketts im W Hotel in Barcelona statt.

Die International Business Awards würdigen Leistungen aus allen Bereichen der

Arbeitswelt. Die Preise werden in folgenden Kategorien verliehen:

* Management Awards

* Company of the Year Awards

* Customer Service Awards

* Human Resources Awards

* Information Technology Awards

* Marketing Awards

* New Product Awards

* Public Relations Awards

* Web Site Awards, Smartphone und Tablet Apps und andere Medienpreise

Zu den Stevie-Award-Gewinnern der International Business Awards von 2016 gehören

ABS-CBN Corporation (Philippinen), BSES Yamuna Power Limited (Indien), Clickky

(Ukraine), Dogus Group (Türkei), Dubai Statistics Center (Vereinigte Arabische

Emirate), Forter (USA), Foundation Telefónica (Spanien), Freelancer.com

(Australien), Itaú Unibanco Holding S.A. (Brasilien), KEPCO Nuclear Fuel Company

(Südkorea), Mondelez International (Großbritannien), Ooredoo (Katar), PJSC

Aeroflot - Russian Airlines (Russland), Polystar (Schweden), PRIZM (Hongkong),

QLess, Inc. (USA), RheinBrücke IT Consulting (Deutschland), Roshan

(Afghanistan), SABC Pension Fund (Südafrika), SUNNY SIDE UP, Inc. (Japan),

Telkom Indonesia (Indonesien), TELUS International (Kanada) und viele andere.

Über die Stevie Awards

Stevie Awards werden in sieben Programmen verliehen. Dazu zählen: die Asia-

Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards,

die International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die

Stevie Awards for Sales & Customer Service und die Stevie Awards for Great

Employers. Jedes Jahr gehen mehr als 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus

über 60 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die Stevie Awards ein.

Mit den Stevies werden weltweit herausragende Leistungen in der Arbeitswelt

ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.StevieAwards.com.

Kontakt:

Maggie Gallagher

+1 (703) 547-8389

Maggie@StevieAwards.com

