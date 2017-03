GNW-News: Bioline bringt neue JetSeq-DNA-Quantifizierungs-Kits auf den Markt

Bioline bringt neue JetSeq-DNA-Quantifizierungs-Kits auf den Markt

CINCINNATI, 28. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bioline, The PCR Company, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft von Meridian Bioscience, Inc.

(NASDAQ:VIVO), gab heute die Erweiterung der JetSeq(TM)-Produktpalette für die

NGS-Probenvorbereitung (Next Generation Sequencing, Sequenzierung der nächsten

Generation) bekannt.

Das neue JetSeq(TM) Library Quantification Kit ist ein qPCR-basierter Assay, der

eine schnelle, genaue und empfindliche Quantifizierung von adapterligierten DNA-

Fragmenten während der Vorbereitung von Illumina-kompatiblen NGS-Bibliotheken

ermöglicht. Das JetSeq(TM) Library Quantification Kit stützt sich für den

Nachweis auf SYBR(®1) Green I und enthält alle für die

Bibliotheksquantifizierung erforderlichen Komponenten, darunter

Verdünnungspuffer, P5- und P7-Adapter-Primer und sechs vorverdünnte DNA-

Standards zur Minimierung des Pipettierens, Reduzierung der Variabilität und

somit Steigerung der Reproduzierbarkeit. Das Kit verfügt über genügend

Standards, um 18 Bibliotheken auf einzelnen Platten zu quantifizieren, oder bis

zu 76, wenn mehrere Bibliotheken auf derselben Platte quantifiziert werden.

Marco Calzavara, President von Bioline, sagte dazu: "Das neue JetSeq(TM) Library

Quantification Kit ergänzt die JetSeq(TM)-Bibliotheksvorbereitungs-Kits, die

Bioline letzten Monat eingeführt hat, und bringt uns damit auf dem NGS-Markt

noch weiter voran. Das Kit baut auf unserem umfassenden Wissen im Bereich der

qPCR auf und bietet eine schnelle, empfindliche und zuverlässige Lösung zur

Bestimmung von Bibliothekskonzentrationen, was den Kunden Sicherheit im Hinblick

auf die Clusterdichte gibt, die auf Sequenzierungsplattformen von Illumina

geladen werden."

Richard L. Eberly, President, Chief Commercial Officer, merkte an: "Wir freuen

uns, die Einführung des neuen JetSeq(TM) Library Quantification Kit bekannt

geben zu können. Dies ist eine wichtige Ergänzung unseres ständig wachsenden

Angebots an NGS-Produkten und bietet unseren Kunden aus dem Bereich der

Biowissenschaften mehr Sicherheit bei der Quantifizierung ihrer

Sequenzierungsbibliotheken. Die Weiterentwicklung der JetSeq(TM)-Familie stellt

nicht nur unser Engagement für die kontinuierliche Entwicklung und den Ausbau

der Bioline-Produkte unter Beweis, sie ist auch ein Zeichen der Verpflichtung

unseren Kunden gegenüber, denen wir mehr Unterstützung auf diesem schnell

wachsenden Markt bieten möchten."

Über Meridian Bioscience, Inc.

Meridian ist ein vollintegriertes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften,

das eine breite Palette von innovativen diagnostischen Testkits, seltenen

Reagenzien, biologischen Spezialwirkstoffen und Komponenten entwickelt,

produziert, vermarktet und vertreibt. Unsere diagnostischen Tests verwenden eine

Vielzahl von Verfahren und bieten Genauigkeit, Einfachheit und Schnelligkeit bei

der frühzeitigen Diagnose und Behandlung von häufigen Erkrankungen, wie z. B.

Infektionen und Bleivergiftungen. Die Diagnoseprodukte von Meridian werden

außerhalb des menschlichen Körpers verwendet und erfordern nur wenige oder keine

speziellen Geräte. Die Diagnoseprodukte des Unternehmens werden entwickelt, um

das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtkosten

der Gesundheitspflege zu reduzieren. Meridian hat starke Marktstellungen in den

Bereichen der gastrointestinalen Infektionen und Infektionen der oberen Atemwege

sowie bei Tests, die die Bleikonzentration im Blut messen. Darüber hinaus bietet

Meridian seltene Reagenzien, spezielle Biologika und Komponenten an, die von

Biowissenschafts- und agro-biotechnologischen Organisationen in der Forschung

und von Unternehmen als Komponenten bei der Herstellung von Diagnostika

verwendet werden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Technologien an

Krankenhäuser, Referenzlaboratorien, Forschungszentren, Diagnostikhersteller und

agro-biotechnologische Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit. Die Aktien

des Unternehmens werden an der NASDAQ Global Select Market gehandelt (Symbol:

VIVO). Die Website von Meridian ist www.meridianbioscience.com.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN:

Weitere Informationen über Bioline finden Sie unter http://www.bioline.com.

(1) SYBR ist eine eingetragene Marke von Thermo Fisher Scientific.

KONTAKT:

Richard L. Eberly

President, Chief Commercial Officer

Meridian Bioscience, Inc.

Telefon: 513.271.3700

Rick.eberly@meridianbioscience.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Meridian Bioscience, Inc. via GlobeNewswire

http://www.meridianbioscience.com